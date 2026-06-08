PAN exige auditoría urgente sobre obras del Mundial

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, y el diputado federal Federico Döring exigieron que se realice una auditoría integral a las obras del Mundial realizadas por el gobierno local, así como la publicación inmediata de los contratos pues ha habido "opacidad en el manejo de los recursos y retrasos en la entrega de las obras".

En conferencia, Gutiérrez detalló que el Jardín Flotante es la obra más costosa rumbo al Mundial. “Su costo asciende a mil 913 millones 934 mil pesos, más otros 88 millones de pesos en supervisión, para un total superior a 2 mil millones de pesos: para una obra que no resuelve la movilidad, no reduce los tiempos de traslado, no evita inundaciones, no mejora la seguridad”.

Y expuso que lo más grave es que aunque ayer se inauguró “sigue inconclusa: trabajadores continuaban montando estructuras después de la fecha oficial de entrega, que era el 30 de mayo".

Por otro lado, expuso que el gobierno local "presume la renovación de la Línea 2 del Metro, pero la realidad es otra: la inversión reportada supera los 2 mil 464 millones de pesos, sin embargo la estación Bellas Artes sigue con material de construcción, goteras y áreas sin terminar; Allende mantiene zonas en obra negra y Revolución conserva andamios y zonas acordonadas”.