Inauguran Jardín Flotante Tlallipan, nuevo corredor verde para peatones y ciclistas en CDMX

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, acompañó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en la inauguración del Jardín Flotante Tlallipan, un proyecto de movilidad urbana y recuperación de espacios públicos ubicado en la capital del país.

La nueva infraestructura consta de 1.5 kilómetros de recorrido para peatones y ciclistas, además de jardines, huertos urbanos y espacios destinados a actividades culturales y comunitarias, con el objetivo de fortalecer la movilidad sustentable y mejorar la convivencia social.

Durante el acto inaugural, Ramírez Amaya destacó que la obra forma parte de una visión de ciudad más incluyente y accesible, enfocada en garantizar el derecho al espacio público para todas las personas.

“En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tuve el honor de acompañar a la jefa de Gobierno Clara Brugada en la inauguración de Jardín Flotante Tlallipan: una obra de movilidad urbana democrática e incluyente”, expresó la funcionaria federal.

La representante del Gobierno de México señaló que este tipo de proyectos contribuyen a la transformación de la Ciudad de México al privilegiar formas de movilidad más sostenibles, seguras y humanas, al tiempo que generan nuevos espacios verdes para la comunidad.

Con la apertura del Jardín Flotante Tlallipan, las autoridades buscan promover el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales, además de impulsar la recuperación ambiental y la apropiación ciudadana de espacios públicos en beneficio de los habitantes de la capital.