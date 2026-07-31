CDMX endurecerá castigos por despojo; anuncia Brugada 'cero tolerancia'

El Gobierno de la Ciudad de México endurecerá las sanciones contra el delito de despojo, anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien advirtió que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a este ilícito. “Quiero mandar un mensaje a la Ciudad de México, porque aquí en esta ciudad hay ‘cero tolerancia’ al despojo. Con toda la fuerza de las instituciones defenderemos el patrimonio y la propiedad que millones de familias han construido durante décadas con sudor, trabajo, sacrificio y esfuerzo”, afirmó.

La Fedapur también deberá investigar un allanamiento ocurrido el 2 de junio, cuando otra persona ingresó al terreno Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Brugada Molina adelantó que el próximo miércoles presentará nuevas medidas para fortalecer la estrategia de combate a este delito, que actualmente se castiga con 23 años de prisión.

Además, se comprometió a acelerar la respuesta institucional ante denuncias ciudadanas. “No vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. Cualquier interés inmobiliario que pretenda enriquecerse mediante el fraude, el abuso o la ilegalidad nos encontrará enfrente”, advirtió.

Las autoridades ministeriales continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos para castigar a los responsables Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

El anuncio se dio este viernes, tras el conflicto registrado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde vecinos se movilizaron para denunciar el presunto despojo de una propiedad ubicada en Matías Romero 18.

Por este delito, tan solo en lo que va del año, la Fiscalía General de Justicia capitalina ha abierto mil 846 carpetas de investigación y en lo que va de la actual administración se ha logrado restituir a sus dueños 300 inmuebles recuperados, destacó.

Sin mencionar nombres, la mandataria capitalina hizo referencia al caso ocurrido en cerrada Matías Romero 18, y aseguró que la actuación de las autoridades fue inmediata. “Prueba de ello es que apenas recientemente hubo un caso en la Benito Juárez y el mismo día que los vecinos presentaron sus denuncias se detuvo a quienes estaban realizando el despojo”, afirmó.

Acusadas de despojo Especial

Como resultado de las indagatorias, un juez dictó prisión preventiva justificada contra Virginia “N” y su hija Diana “N”, señaladas por el presunto despojo de la propiedad. Ambas fueron vinculadas a proceso e ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

“Alguien que comete despojo con agravantes puede quedar en la cárcel. Agravamos las penas y endurecimos las sanciones ante ese grave delito”, sostuvo Clara Brugada durante la entrega de trabajos de rehabilitación del programa OTCH en cuatro unidades habitacionales de Iztapalapa. Ante decena de vecinos, Brugada aseguró que el combate al despojo es una prioridad de su administración.

Recordó que una de las primeras acciones al llegar al Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue la creación de un Gabinete contra el Despojo y la promoción de reformas legales para endurecer las penas contra quienes cometan este delito.

Las modificaciones permitieron incrementar las sanciones hasta 23 años de prisión cuando existan agravantes, además de catalogarlo como un delito grave. “Se creó una estructura especializada dentro del Gobierno capitalino dedicada exclusivamente a atender denuncias de despojo y coordinar acciones con la Fiscalía”.

Se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias de la Benito Juárez Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En ese sentido, Brugada pidió a los capitalinos colaborar con las autoridades para detectar oportunamente posibles casos de despojo y anunció que se fortalecerán los canales de denuncia. “En esta ciudad la vivienda se respeta, el patrimonio de las familias se protege y el despojo se combate de manera frontal. No hay tregua, no habrá impunidad ante el despojo”, sentenció.