Por extorsión agravada, procesan a tres de la Fuerza Anti Unión

Por la extorsión a un comerciante de la alcaldía Cuauhtémoc, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) consiguió la vinculación a proceso de Fernando “N”, alias “El Palillo”, Cristian “N” y Elevy “N”, presuntos integrantes de la facción 2 de Abril del grupo delictivo Fuerza Anti Unión.

A dichas personas se les imputó el delito de extorsión agravada continuada cometida en pandilla, derivado de hechos ocurridos entre 2023 y 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la denuncia presentada por la víctima se expuso que, en agosto de 2023, Fernando “N” y Cristian “N” le exigieron dinero de forma periódica para que pudiera trabajar en su comercio, un año después, entre septiembre y diciembre de 2024, Elevy “N” se sumó al cobro de la extorsión.

Según las indagatorias, el 9 de febrero de 2025, dos hombres habrían ingresado al establecimiento; uno de ellos dijo que ambos sustituirían a Fernando “N” y Cristian “N” en los cobros y habría exigido cinco mil pesos de manera inmediata, además de mil pesos semanales por supuesta protección”.

Además, uno de los sujetos amenazó al comerciante con secuestrar a alguien de su familia en caso de no hacer los pagos exigidos, por lo que la víctima decidió interponer su denuncia.

Acusados ya estaban detenidos

En la investigación que llevó a cabo el agente del Ministerio Público, con ayuda del área de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como con la información recabada en entrevistas, análisis de las imágenes y pruebas periciales, se pudo establecer la participación de Fernando “N”, Cristian “N” y Elevy “N”, además de su pertenencia a esa célula delictiva dedicada a cometer extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la colonia Guerrero.

Una vez que se consiguieron las órdenes de aprehensión contra los tres acusados, éstas se ejecutaron dentro de centros penitenciario federales y de la Ciudad de México, ya que estaban recluidos al ser acusados de otros delitos.

En el caso de Fernando “N” y Cristian “N”, enfrentan proceso por delitos contra la salud, en centros penitenciarios federales de Nayarit y Coahuila, mientras que Elevy “N”, acusada por el mismo delito y otro caso de extorsión, está recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.