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Por extorsión agravada, procesan a tres de la Fuerza Anti Unión

Dos de los procesados se encuentran recluidos en penales federales de Nayarit y Coahuila por delitos contra la salud

Por: Diego Rodríguez

La investigación se realizpo con ayuda del área de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
La investigación se realizpo con ayuda del área de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad CiudadanaFoto: Especial

Por la extorsión a un comerciante de la alcaldía Cuauhtémoc, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) consiguió la vinculación a proceso de Fernando “N”, alias “El Palillo”, Cristian “N” y Elevy “N”, presuntos integrantes de la facción 2 de Abril del grupo delictivo Fuerza Anti Unión.

A dichas personas se les imputó el delito de extorsión agravada continuada cometida en pandilla, derivado de hechos ocurridos entre 2023 y 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la denuncia presentada por la víctima se expuso que, en agosto de 2023, Fernando “N” y Cristian “N” le exigieron dinero de forma periódica para que pudiera trabajar en su comercio, un año después, entre septiembre y diciembre de 2024, Elevy “N” se sumó al cobro de la extorsión.

Según las indagatorias, el 9 de febrero de 2025, dos hombres habrían ingresado al establecimiento; uno de ellos dijo que ambos sustituirían a Fernando “N” y Cristian “N” en los cobros y habría exigido cinco mil pesos de manera inmediata, además de mil pesos semanales por supuesta protección”.

Además, uno de los sujetos amenazó al comerciante con secuestrar a alguien de su familia en caso de no hacer los pagos exigidos, por lo que la víctima decidió interponer su denuncia.

Acusados ya estaban detenidos

En la investigación que llevó a cabo el agente del Ministerio Público, con ayuda del área de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como con la información recabada en entrevistas, análisis de las imágenes y pruebas periciales, se pudo establecer la participación de Fernando “N”, Cristian “N” y Elevy “N”, además de su pertenencia a esa célula delictiva dedicada a cometer extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la colonia Guerrero.

Una vez que se consiguieron las órdenes de aprehensión contra los tres acusados, éstas se ejecutaron dentro de centros penitenciario federales y de la Ciudad de México, ya que estaban recluidos al ser acusados de otros delitos.

En el caso de Fernando “N” y Cristian “N”, enfrentan proceso por delitos contra la salud, en centros penitenciarios federales de Nayarit y Coahuila, mientras que Elevy “N”, acusada por el mismo delito y otro caso de extorsión, está recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

En audiencia celebrada el 29 de julio de 2026, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados con los que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres imputados, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”.

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