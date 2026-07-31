Fallido intento de toma clandestina desató olor a combustible en la Granjas México, CDMX

El intenso olor a combustible registrado en días pasados en las colonias aledañas a la Terminal Oriente de Pemex, se debió al intento de instalar una toma clandestina en uno de los ductos y que no se concretó, así lo dijo Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Rodolfo Dorantes

“La noche de ayer, se estuvo viendo y revisando, hasta que prácticamente en la madrugada de hoy, ya se descubrió el punto de la fuga del ducto, que fue consecuencia de posible vandalismo y que no alcanzó a ser una toma clandestina y que provocó que salga este producto y de alguna manera se fue hacia los registros (…) hay una intención de hacer una toma que no fue afortunada para ellos, pero que fue desafortunada para esta colonia, que les provocó el olor que salía en el drenaje”, señaló la funcionaria este viernes en la visita que realizó en el lugar, para supervisar los trabajos.

Dijo que se tuvieron que hacer 5 excavaciones para ubicar el lugar exacto de la fuga del hidrocarburo y que los trabajos, concluirán el lunes de la próxima semana. “Vamos a seguir limpiando, se va a rellenar las excavaciones que no tuvieron problema y se va a dejar una sola más que nada para airear, para que no haya un problema de gases y hasta el lunes ya se cierra el último” subrayó Urzúa Venegas.

Por el incidente no hay riesgo a la población y se descartó el desalojo de vecinos de la zona.