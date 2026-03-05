Operativo en Tlalpan permite recuperar 34 hectáreas de suelo de conservación

En la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, fueron recuperadas varias hectáreas de suelo de conservación, en donde se habían levantado viviendas improvisadas sin que existiera alguna autorización para ello, por lo que fueron desmanteladas.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el operativo, en el que participaron dependencias capitalinas, se llevó a cabo en Atzoyotla, en el poblado San Andrés Totoltepec, en donde fue posible recuperar 34 hectáreas que se ocuparon ilegalmente.

Además, se pudieron salvaguardar otras 85 hectáreas de suelo de conservación, con el propósito de prevenir la urbanización y proteger el patrimonio biocultural de la zona.

Foto: Sedema

Derriban construcciones

De acuerdo con la Sedema, se derribaron 32 construcciones provisionales, así como otra dos con una estructura más consolidada, para proteger al suelo de conservación.

“Las construcciones tenían menos de un año y habían iniciado un juicio para evitar su retiro; sin embargo, en días pasados se les notificó que su juicio fue cerrado por no contar con las pruebas suficientes”.

Tras dicha resolución, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, llevó a cabo la recuperación del suelo de conservación en estricto apego de la ley.

En el operativo participaron:

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Secretaría de Obras y Servicios

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Fiscalía General de Justicia

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Secretaría de Bienestar e Igualdad Social

Secretaría de Vivienda

Secretaría de Vivienda

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Alcaldía de Tlalpan

Importancia de los ecosistemas

Las autoridades ambientales de la Ciudad de México destacaron que es fundamental recuperar el suelo de conservación de la capital, pues es de vital importancia para los ecosistemas, regulación del clima, captura de carbono, mantener la biodiversidad y recargar los mantos acuíferos, los cuales brindan 70 por ciento del agua que se consume en la capital del país.

Foto: Sedema

El suelo de conservación del Bosque de Agua, que se extiende los por territorios de la Ciudad de México, Morelos y Estado de México, se caracteriza por ser el hogar de pinos, encinos y pastizales de montaña.

Asimismo, son hábitat del pájaro carpintero, gorrión serrano, camaleón de montaña, falso escorpión, zorrillo manchado sureño, especie que regula las poblaciones de pequeños animales y ayuda a mantener el equilibrio natural de las especies de la zona.

“Su presencia sugiere que aún existen corredores biológicos que permiten el desplazamiento de fauna entre áreas naturales, lo que indica que el hábitat conserva condiciones adecuadas para la vida silvestre”.

