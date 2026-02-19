Recuperan suelo de conservación en zona chinampera de Xochimilco

El gobierno de la Ciudad de México ejecutó un operativo en la alcaldía Xochimilco para recuperar suelo de conservación, el cual comenzaba a ser urbanizado de forma irregular, como ocurre en varias zonas de la capital, principalmente por personas que se hace pasar por dueños de los terrenos para venderlos.

“Como parte de la estrategia para proteger la zona lacustre del suelo de conservación, el Gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo interinstitucional en la zona chinampera Trancatitla, en la alcaldía Xochimilco, donde se retiraron 40 metros lineales de malla ciclónica y postes de madera colocados de manera irregular”, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Tras el operativo, en el que también se desmantelaron cinco construcciones irregulares, fue posible recuperar 10 mil metros cuadrados de suelo de conservación, el personal accedió por medio de los canales de navegación.

Importancia ambiental

La autoridad ambiental de la Ciudad de México recordó que la zona lacustre de Xochimilco es patrimonio de la ciudad por su producción de alimentos.

Además, sus dos mil 657 hectáreas están reconocidas como sitio Ramsar, mientras que por su valor biocultural fue distinguido por la UNESCO y la FAO porque las chinampas aportan equilibrio hídrico a la sustentabilidad ambiental de la ciudad.

Los sitios Ramsar son aquellos que reconocen a los humedales como hábitat de aves acuáticas, así como su uso racional en todos sus aspectos, ya que son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.

“Las zonas con canales representan cerca de 30 por ciento del suelo de conservación. En ellas predominan árboles como el ahuejote y tule, así como la planta acuática ninfa amarilla que fortalecen los bordes y favorecen la filtración del agua”, añadió la Sedema.

En el caso de las chinampas, en ellas se cultivan hortalizas, maíz nativo y flores, por lo que su conservación también beneficia a varios animales, como ajolotes, acociles, charales, garzas, patos y aves migratorias.

En este operativo participaron:

Secretaría del Medio Ambiente

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Fiscalía General de Justicia

Secretaría de Obras y Servicios

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Secretaría de Bienestar e Inclusión Social

Secretaría de Vivienda

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Combate a tala ilegal

La Sedema informó en enero que, con los operativos implementados durante 2025, fue posible erradicar la tala ilegal en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, así como cerrar y desmantelar todos los aserraderos clandestinos en Huitzilac, Morelos, ambas están consideradas zonas críticas forestales ubicadas en el Bosque de Agua.

También disminuyó la tala clandestina y aserrados ilegales en las zonas del Ajusco, Milpa Alta y la Magdalena Contreras.

Así como la clausura de 50 aserraderos y predios que operaban sin autorización de Cambio de Uso de Suelo, puesta a disposición de 20 personas ante las autoridades competentes y presentación de 69 denuncias penales.

