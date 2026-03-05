Rescatando a la 'abeja chilanga'; ayuda así a protegerlas y salvarlas

En medio del crecimiento urbano y la reducción de espacios naturales, la Ciudad de México ha puesto en marcha un modelo poco común para proteger a uno de los insectos más importantes para los ecosistemas: las abejas.

Hospital de Abejas

Se trata de un “hospital de abejas”, un esquema impulsado por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), que permite rescatar enjambres detectados en zonas urbanas, rehabilitarlos y posteriormente entregarlos a productores locales.

Abejas chilangas Especial

La iniciativa coloca a la capital del país como una de las pocas ciudades en México que cuenta con un sistema especializado para la atención y conservación de polinizadores. En lugar de eliminar las colmenas que aparecen en viviendas, escuelas o espacios públicos, el programa busca rescatarlas y reintegrarlas a la actividad apícola.

Proyecto único en el país

En entrevista con Excélsior, Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Corenadr, explicó que el proyecto no tiene precedentes a nivel nacional.

No existe otro esquema de atención a los polinizadores y a las abejas como el de la Corenadr, que tengamos esa posibilidad de recuperarlos de la parte urbana y después entregarlos a los productores. No existe”.

La presencia de enjambres en la ciudad suele aumentar durante la temporada de floración. En ese periodo, las abejas salen en busca de néctar y polen, lo que provoca que establezcan colmenas en árboles, bardas, techos, patios o incluso en estructuras de edificios.

Apiario en CDMX Especial

En muchas ocasiones estos panales generan preocupación entre la población, que desconoce cómo actuar ante su presencia.

Para atender esta situación sin afectar a la especie, el Gobierno capitalino puso en marcha la campaña “Salvando a la abeja chilanga”, una estrategia que combina rescate, educación ambiental y coordinación institucional.

El programa cuenta con una herramienta digital denominada “Rescata Abejas”, un sistema que permite a la ciudadanía reportar la presencia de enjambres mediante un código QR o plataformas digitales. A partir de estos avisos, brigadas especializadas acuden al lugar para realizar el retiro seguro del panal.

Tenemos una plataforma, un robot que se llama Rescata Abejas, en donde mediante un QR pueden hacer el reporte de donde hay un panal. Nosotros vamos al lugar donde se haya colocado, lo rescatamos y lo traemos a Corena. Aquí lo colocamos en un cajón de madera para que permanezca en cuarentena, revisamos que no tenga enfermedades y después de un tiempo lo donamos a productores de la Ciudad de México para que continúe generando miel”, detalló Peña Fuentes.

El llamado hospital de abejas funciona, en los hechos, como un centro de recuperación temporal. Las colmenas rescatadas son revisadas por especialistas y permanecen en observación antes de ser trasladadas a zonas rurales de la capital, donde pueden continuar su ciclo productivo.

El 16 de agosto se celebra el Día Nacional de las Abejas. Foto: Cuartoscuro

La estrategia también contempla la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que colabora en la atención de reportes urgentes cuando los enjambres se encuentran en zonas de riesgo o en espacios con alta concentración de personas.

Autoridades ambientales insisten en que la población evite intentar eliminar los panales por cuenta propia.

No molesten a las abejas, no se les apedrea, no se queman ni se les arrojan químicos para destruir sus colmenas. Lo mejor es llamar a la Corenadr o al 911 para que los bomberos nos canalicen el reporte y podamos rescatarlas”, advirtió el funcionario capitalino.

Más allá del rescate, el programa busca fortalecer la apicultura local. Al recuperar colmenas sanas y entregarlas a productores, se impulsa la producción de miel, polen y cera en las zonas rurales de la capital, al tiempo que se protege a un insecto fundamental para la polinización de plantas y cultivos.

*bb