Van 313 detenidos por extorsión de enero de 2025 a la fecha: SSC CDMX

Entre enero de 2025 y febrero de 2026 han sido detenidas 313 personas relacionadas con el delito de extorsión, como resultado de operativos y acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia en la Ciudad de México (CDMX).

Del total de los detenidos, 288 están acusados de extorsión y 25 por tentativa.

Sólo en el primer bimestre de 2026, la policía capitalina detuvo a 39 personas por extorsión y a dos más por este delito en grado de tentativa.

De esos casos, 33 lograron judicializarse, detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, durante la presentación del informe de incidencia delictiva correspondiente a febrero.

Se trata de casos registrados en alcaldías como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, acotó en su oportunidad la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Judicializaciones por extorsión en CDMX

Informe de Seguridad en CDMX. Especial

Al insistir en que el combate a la extorsión se mantiene como una de las prioridades del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México y de la Fiscalía capitalina, la fiscal detalló que las judicializaciones por este delito han tenido un incremento significativo: 210 por ciento en comparación con 2021 y 29 por ciento respecto a los registros de 2025.

Ello, señaló, refleja un mayor avance en la integración de carpetas de investigación y en la presentación de los responsables ante la justicia.

Como parte de esta estrategia, el año pasado se creó una Fiscalía Especializada en el combate a este delito, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y lograr que más casos lleguen ante los tribunales.

Combate al narcotráfico

Durante el reporte, el secretario de Seguridad recalcó que, además de atacar el delito de extorsión, durante febrero pasado “prácticamente cada día” se llevaron a cabo acciones contra la inseguridad y de combate contra las células del narcotráfico.

Destacó que el 11 de febrero, policías capitalinos detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a tres hombres identificados como integrantes del grupo delictivo Anti-Unión, quienes presuntamente operaban para uno de los líderes de esta organización.

Dos días después, el 13 de febrero, en operativos realizados en Xochimilco y Tláhuac, se logró la captura en flagrancia de seis personas por los delitos de narcomenudeo y secuestro.

El 22 de febrero, derivado de una denuncia ciudadana, policías capitalinos detuvieron a cinco hombres en la alcaldía Álvaro Obregón por el delito de extorsión en la modalidad conocida como “montachoques”.

Ese mismo día, en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la alcaldía Tlalpan, fueron detenidas siete personas por lesiones causadas por disparos de arma de fuego, en seguimiento al incendio de un vehículo.

Por último, Vázquez Camacho señaló que del 5 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, es decir, en lo que va de la presente administración, han sido detenidas 9 mil 328 personas por delitos de alto impacto.

Del total de los detenidos durante la administración, destaca la detención de mil 39 presuntos delincuentes, lo que ha permitido la desarticulación de 36 células criminales.

*mvg*