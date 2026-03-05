Detienen a 4 sujetos por extorsión en operativos en CDMX y Edomex

Como parte de la estrategia para combatir el delito de extorsión en la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron órdenes de aprehensión contra cuatro hombres señalados por este delito, en acciones realizadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán y en el Estado de México.

El primer caso derivó de una denuncia presentada en enero de 2026 por operadores de transporte público que acusaron a un grupo de personas de exigirles dinero a cambio de permitirles trabajar sus rutas. Tras las investigaciones, fue detenido Osvaldo “N” en la colonia Chalma de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En una segunda investigación, iniciada por la denuncia de un ciudadano que aseguró haber sido extorsionado desde 2024 bajo amenazas contra él y su familia, fueron detenidos Alejandro “N”, Gibrán “N” y Margarito “N” en operativos realizados en Álvaro Obregón, Coyoacán y en el Estado de México.

Continúan labores de combate a la extorsión

Extorsión en CDMX y Edomex. Especial

De acuerdo con la SSC, los detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requirió en diferentes centros penitenciarios.

Tras las detenciones, el Jefe de la Policía, Pablo Vázquez, indicó que continuarán las acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para atender denuncias ciudadanas y combatir el delito de extorsión. También recordó que este delito puede denunciarse de forma anónima al 089 o a la línea 55 5036 3301.

