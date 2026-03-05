Detienen a presunto prestamista “gota a gota” con droga en la Cuauhtémoc

Elementos policiacos de la Ciudad de México detuvieron a Kleider Josué “N”, de 23 años y de nacionalidad venezolana, en posesión de varias dosis de droga en calles de la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

El sujeto podría estar relacionado con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y a préstamos conocidos como “gota a gota”, que opera en la zona centro de la capital.

La detención ocurrió cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia para prevenir delitos relacionados con la venta de droga.

Foto: SSC

Al circular por el cruce de las calles Carlos J. Meneses y Luis Donaldo Colosio, observaron a un hombre que manipulaba bolsas de plástico similares a las utilizadas para la distribución de narcóticos.

Al notar la presencia policial, el sujeto guardó los envoltorios en una mochila negra, lo que llamó la atención de los uniformados. Para descartar un posible delito, los oficiales se aproximaron y realizaron una revisión preventiva.

Foto: SSC

Durante la inspección le aseguraron tres bolsitas de plástico y una bolsa mediana con marihuana a granel, además de 20 cigarrillos elaborados con el mismo vegetal y un teléfono celular.

El detenido fue informado de sus derechos y presentado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

