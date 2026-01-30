Nueva Ruta Quetzalcóatl: Línea 4 del Metrobús conecta el centro con el AICM

Con 19 unidades, con tecnología de última generación, se puso en marcha la nueva ruta Quetzalcóatl: un ramal de la Línea 4 del Metrobús, totalmente eléctrico, que irá de la estación Amajac, sobre Paseo de la Reforma, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como una de las apuestas centrales de movilidad de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol 2026, prometieron las autoridades.

La nueva ruta Quetzalcóatl, operada por Grupo CISA, prestará servicio a lo largo de un corredor de 29 kilómetros que atraviesa el Centro Histórico y algunos de los puntos turísticos y logísticos más relevantes de la ciudad, como Buenavista, el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, la TAPO, Pantitlán y el aeropuerto, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar el banderazo de salida.

Las unidades eléctricas se suman a la flota existente en la Línea 4, para un total de 74 unidades “cien por ciento limpias”, y amplían el recorrido que hasta ahora tenía como destino la estación San Lázaro.

Con esta ampliación, la línea fortalece su función como enlace directo entre el aeropuerto, el corredor Reforma y las conexiones con otras líneas del Metrobús”, además de sistemas como el Metro y el Tren Ligero, enfatizó Brugada.

Subrayó que la nueva ruta forma parte de una visión de largo plazo para transformar la movilidad de la ciudad con miras a un sistema sustentable.

Hoy entran en servicio 19 unidades bajo la perspectiva de la electromovilidad, que es el futuro al que queremos llevar el transporte de la Ciudad de México”, afirmó.

Innovación en Ruta Quetzalcóatl

Las unidades que recorren la ruta Quetzalcóatl miden 8.5 metros, lo que las convierte en las más cortas de la flota del Metrobús, y están diseñadas para circular con mayor agilidad en zonas de alta densidad urbana.

Cuentan con baterías de 350 kilowatts-hora, una vida útil estimada de 15 años y capacidad para transportar hasta 70 pasajeros.

Además, ofrecen un viaje más silencioso y sin emisiones contaminantes, destacó en su oportunidad la directora general del sistema, Rosario Castro Escorcia.

Los camiones son de cama baja, con puertas corredizas que permiten abordar a nivel de banqueta, rampa retráctil para sillas de ruedas y espacios reservados para personas con discapacidad.

También integran un sistema de videovigilancia, monitoreado desde el centro de control del Metrobús, así como cobro a bordo, que permite pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias contactless y dispositivos electrónicos con tecnología NFC.

La operación contempla una frecuencia de paso de nueve minutos, con una oferta de 491 lugares por hora por sentido y una estimación de 3 mil viajes diarios, detalló.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, señaló que la incorporación de autobuses eléctricos implica retos adicionales, particularmente en materia de infraestructura de carga, pero consideró que el avance en materia de electromovilidad “es firme”.

Damos un paso sólido hacia la electromovilidad. El reto ahora es consolidar la infraestructura, pero avanzamos hacia un servicio más eficiente, silencioso y accesible”, indicó.

Agregó que todos los nuevos vehículos cumplen con criterios de accesibilidad, en una ciudad que comienza a enfrentar un proceso de envejecimiento poblacional.

La operación de la ruta Quetzalcóatl requirió una inversión de 112 millones de pesos por parte de la empresa concesionaria Corredor Insurgentes S.A. (Grupo CISA), que opera la Línea 1 del Metrobús —de Indios Verdes a El Caminero—, además de tener participación en las líneas 4, 5 y 7, a través de empresas filiales como CORENSA, SKYBUS y CCA.

La inversión en estas nuevas unidades eléctricas permitirá reducir costos operativos, eliminar emisiones contaminantes y mejorar la calidad del servicio, enfatizó el director de CISA, Jesús Padilla Zenteno, presente en el evento, en la explanada del Monumento a la Revolución, desde donde los camiones partieron a la estación Amajac, en Reforma, para iniciar los recorridos.

Las unidades lucen una imagen mundialista, con una serpiente emplumada en los colores de la bandera nacional y un balón como emblema del torneo, además de señalización de los puntos clave del recorrido.

La tarifa será de 30 pesos, con ingreso gratuito para personas adultas mayores de 70 años que acrediten su edad con documento oficial original, INE o IAPA, y personas con discapacidad evidente, así como niñas y niños menores de cinco años.

Unidades eléctricas a otros sistemas de transporte

La incorporación de esta nueva flotilla de unidades cien por ciento eléctricas en el Metrobús marca el inicio de un conjunto de acciones en materia de electromovilidad previstas rumbo al Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de mejorar la conectividad y el acceso al transporte público en la Ciudad de México, insistió la jefa de Gobierno.

Adelantó que en las próximas semanas se presentarán nuevas unidades eléctricas que fortalecerán rutas estratégicas, entre ellas el servicio que recorrerá el Centro Histórico, el denominado “CentroBus”, que será operado por la Red de Transporte de Pasajeros. A finales de 2025, Brugada adelantó que la ruta estará diseñada para conectar sitios turísticos, culturales y comerciales en el corazón de la ciudad, con un horario de 8:00 a 01:00 horas, y una tarifa tentativa de siete pesos.

También aseguró que “no tardan en llegar los trenes del Tren Ligero —renombrado Tren Ligero El Ajolote—, que va a transformar la movilidad de Taxqueña a Xochimilco para modernizar”, así como las unidades de la anunciada Línea 14 del Trolebús, una nueva ruta eléctrica que conectará el Metro Chapultepec con el Metro Universidad y el Estadio Azteca.

Según el proyecto, impulsado como parte de la mejora de movilidad hacia el Mundial 2026, facilitará el traslado entre el poniente y el sur de la ciudad; recorrerá aproximadamente 15 kilómetros y cruzará zonas como Mixcoac y Ciudad Universitaria.

En esta ciudad tenemos un gran compromiso hacia la electromovilidad”, dijo, al recordar por último que está por “llegar el Tren El Insurgente a la terminal Observatorio”. Actualmente, brinda servicio hasta la estación Santa Fe. La inauguración del último tramo está prevista para el próximo lunes 2 de febrero.

“Los recursos de la Ciudad de México se van en fortalecer estos sistemas de transporte que son eléctricos en su mayoría y que queremos así convertir la ciudad en una ciudad con movilidad sustentable”, concluyó.

