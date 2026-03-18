No solo la CNTE, HOY habrá otra marcha y varias manifestaciones en CDMX

Este miércoles se prevé para que sea un día caotico en materia de vialidad en la Ciudad de México y es que además de la mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), habrá otra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y al menos 13 manifestaciones.

Aquí te damos los detalles de las vialidades que se verán más afectada y los horarios de cada una de las movilizaciones para que tomes tus precauciones.

MEGA MARCHA

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) realizará una marcha del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 horas.

Se espera sean alrededor de 3 mil 500 trabajadores quienes exigen mayor presupuesto para las instituciones de educación media superior y de carácter público; así como para la ciencia, tecnología y cultura que permita fortalecer las funciones sustantivas, garantizar condiciones dignas para los trabajadores y asegurar el derecho a la educación pública y de calidad para los jóvenes en México, además en apoyo a los países que viven el imperialismo Norteamericano y en defensa de la soberanía de los pueblos.

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Han anunciado que habrá organizaciones en apoyo como la Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana.

Opciones viales:

Eje 1 Norte: Útil para desplazamientos de oriente a poniente evitando el centro.

Circuito Interior: La mejor opción para cruzar la ciudad de norte a sur sin entrar a las zonas de conflicto.

Avenida Chapultepec: Alternativa directa al sur de Paseo de la Reforma.

Eje Central Lázaro Cárdenas: Aunque suele presentar carga, es una opción para cortes transversales, siempre monitoreando reportes en tiempo real.

José María Izazaga y Calzada de Tlalpan: Vías recomendadas para quienes se desplazan desde o hacia el sur de la capital.

MANIFESTACIONES

COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLES” CIUDAD DE MÉXICO

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero

Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, línea 3 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, Col. Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero

Demanda: Abordarán transporte para concluir con la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del Cerro del Chiquihuite

Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Colectivo “Una Luz en el Camino”

UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS, SECCIÓN OCHO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza

Lugar: Torre Ejecutiva Pemex, Av. Marina Nacional No. 287, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo

Hora: 14:00

Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza

Demanda: Exigen aumento salarial para los profesionistas petroleros, tanto activos como jubilados, conforme al marco laboral aplicable; así como mejores condiciones de trabajo y el pleno reconocimiento de sus derechos sindicales

Actividades:

14:00 hrs. Otorgarán una conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos a los que llegaron con las autoridades

Opción vial

Congreso de la Unión y Fray Servando

Viaducto: Paso rápido por el sur.

Eje 3 Oriente: Ruta alterna paralela.

Circuito Interior: Rodeo amplio sin conflicto.

DEFRAUDADOS POR LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR (SOFIPO) CAME

Cuauhtémoc

Hora: 08:30

Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 500, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen la reestructuración inmediata y la devolución al 100% de sus ahorros e inversiones por parte de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO/CAME); así como cárcel para todos los responsables

Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

Alternativas viales:

Utiliza Circuito Interior, Av. Chapultepec, Río Tiber o Av. Insurgentes.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Cuauhtémoc

Hora: 09:00

Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

La marcha

Demanda: “Encuentro para el diálogo nacional de organizaciones y movimientos sociales”, espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva para fortalecer la unidad y el trabajo conjunto en favor de las causas sociales del país

Organizaciones en apoyo: Nueva Central de las y los Trabajadores, Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, Conferencia de las Resistencias, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, Frente Popular y de Trabajadores, Antiimperialista y Antifascista, Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, Frente Nacional por las 40 Horas, Organización Nacional del Poder Popular y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Opción vial

Desplázate por Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte o Circuito Interior.

COLECTIVO “TONANTZIN”

Cuauhtémoc

Hora: 09:00

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, C. Digna Ochoa y Plácido 56, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen destitución de los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, libertad inmediata de las imputadas y reparación de los daños, por los hechos ocurridos el pasado jueves 12 de marzo del presente año en la Agencia del Ministerio Público de Iztapalapa No. 9

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

Mejor rodea por Eje Central, José María Izazaga o Dr. Río de la Loza para evitar la zona de Tlaxcoaque.

COLECTIVA DE TRABAJADORAS TRANSEXUALES DE CALZADA DE TLALPAN

Transexuales participan en marcha

Cuauhtémoc

Hora: 10:30

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: En contra de la construcción de la ciclovía en calzada de Tlalpan, ya que estás obras han reducido el espacio de trabajo, dificultando la atención de sus clientes y el aumento en los precios de los hoteles cercanos, exacerbando su crisis económica

Actividades:

12:00 hrs. Sostendrán una reunión con autoridades

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Hidalgo

Hora: 11:00

Lugar: Consulado General de España, Galileo No. 114, Col. Polanco 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Demanda: En contra de los presuntos actos de crueldad y maltrato que viven los perros galgos en España, particularmente tras el fin de la temporada de caza en febrero, cuando son abandonados y sacrificados, así como para exigir una ley sin exclusiones que reconozca sus derechos como seres sintientes

Actividades:

Se concentrarán en la estación “Polanco”, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Horario y Arquímedes, Col. Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, para de ahí dirigirse al Consulado General de España

Organizaciones en apoyo: Liberación Animal

Muévete por Ejército Nacional, Horacio o Masaryk para rodear la zona de Galileo en Polanco.

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE CONCIENCIA “PUEBLOS EN MOVIMIENTO”

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Serapio Rendón No. 57-B, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Otorgarán una conferencia de prensa para anunciar el inicio histórico del juicio ciudadano sobre crímenes del régimen del Presidente de Estados Unidos de América, sus antecesores y cómplices

Organizaciones en apoyo: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

COMITÉ DE APOYO A PALESTINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Coyoacán

Hora: 12:00

Lugar: Auditorio “ABC” de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán

Manifestantes pro Palestina

Demanda: Mesa redonda “Irán y Cuba: resistencia y dignidad frente a un imperio que agrede a la humanidad”

Organizaciones en apoyo: Se contará con la presencia en el evento de representantes de la embajada de Irán y Cuba; así como de la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas y del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.

COLECTIVA “SOMOS ELLAS”

Iztapalapa

Hora: 12:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa

Demanda: Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil; así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la Ley

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo colectivas feministas y el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Cuauhtémoc e Iztacalco

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco (Bajo puente)

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc

Actividades:

13:00 hrs. Evento político-cultural y mesa informativa en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas

Circula por Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Canal de Tezontle o Viaducto Río de la Piedad.

40 DÍAS POR LA VIDA

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Hora: Durante el día

Mujer con playera en contra del aborto

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal, Alc. Tlalpan

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés, Alc. Coyoacán

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, Atlixco No. 12, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan No. 39, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: “Vigilia de Oración”, por la vida y en contra del aborto en México.

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