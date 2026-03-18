Mega marcha de la CNTE 'desquiciará' HOY a la CDMX; y harán paro de 72 horas

Cientos de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se preparan desde las primeras horas de este miércoles 18 de marzo para realizar una mega marcha en la zona Centro de la Ciudad de México.

Varios de los maestros llegaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado domingo 15 de marzo cuando se iba a llevar a cabo la Clase Masiva de Futbol y amagaron con bloquear el evento en caso de que no los dejaran pasar.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciÛn (CNTE), tomaron el Zócalo de la CDMX mientras estaban los preparativos para la clase masiva de futbol organizada por el gobierno

Pero no son los únicos, esta mitad de semana han ido llegando decenas de autobuses con maestros que participarán en la mega marcha que se espera sume más de 3 mil personas.

Ya cerraron calles del Centro Rodolfo Dorantes

La Mega Marcha

Alrededor de las 9 de la mañana, los maestros se concentrarán en el Ángel de la Independencia, donde primero darán una conferencia y de ahí arrancarán la marcha rumbo a Palacio Nacional, atravesando varias de las avenidas más importantes del centro.

Miles de docentes vienen de distintos estados y se suman a la jornada nacional para exigir que el gobierno retome el diálogo formal. Su principal reclamo es por temas que llevan años sobre la mesa:

Quieren que se elimine la Ley del ISSSTE de 2007, que se eche atrás la reforma educativa, regresar a un sistema de pensiones sin Afores y mejoras reales en sus condiciones laborales.

También están pidiendo aumento salarial del 100% al sueldo base, freno a descuentos por participar en protestas, más seguridad para escuelas, mayor presupuesto para educación, salud y mejores condiciones para planteles, sobre todo en zonas rurales. Se trata de un paquete completo de demandas que, según ellos, no han sido resueltas.

ALTERNATIVAS VIALES

• Eje 1 Norte: Útil para desplazamientos de oriente a poniente evitando el centro.

• Circuito Interior: La mejor opción para cruzar la ciudad de norte a sur sin entrar a las zonas de conflicto.

• Avenida Chapultepec: Alternativa directa al sur de Paseo de la Reforma.

• Eje Central Lázaro Cárdenas: Aunque suele presentar carga, es una opción para cortes transversales, siempre monitoreando reportes en tiempo real.

• José María Izazaga y Calzada de Tlalpan: Vías recomendadas para quienes se desplazan desde o hacia el sur de la capital.

Harán su asamblea en el Centro Histórico

Más tarde, a eso de las 6 de la tarde, tendrán su Asamblea Nacional Representativa en el Centro Histórico, donde definirán los siguientes pasos del movimiento. Mientras tanto, diferentes secciones de la CNTE, junto con colectivos y grupos del IPN y magisterio de varios estados, estarán respaldando la protesta.

Al mismo tiempo, al llegar al Zócalo instarán un plantón que podría quedarse varios días como medida de presión. No se descarta que haya más protestas en otros puntos de la ciudad, incluso frente a embajadas.

Integrantes de la CNTE sobre el ingreso a la CDMX (Foto: Daniel Magaña)

Las avenidas más afectadas serán Reforma, Juárez, Eje Central y el Centro, por lo que piden toma precauciones e incluso si es posible realizar labores de trabajo en casa, es decir hacer Home Office.

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