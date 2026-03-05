No habrá uso de la fuerza en Marcha del 8M en CDMX: César Cravioto

En la próxima manifestación conmemorativa al 8M –Día Internacional de la Mujer– no habrá el uso de la fuerza por parte de la policía capitalina, aseguró el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

César Cravioto Ximena Mejía

“No habrá uso de la fuerza, se va garantizar la libre manifestación”, afirmó.

Resguardarán monumentos y edificios históricos

Este jueves 5 de marzo el funcionario capitalino se reunió en Palacio Nacional para los preparativos de seguridad en torno a esta marcha, así como el resguardo de Palacio Nacional, la Catedral y los inmuebles históricos del Centro Histórico.

Marcha 8M en la CDMX Cuartoscuro

Señaló que se tiene contacto con las colectivas que participarán y que se va garantizar el derecho a la manifestación y la seguridad de las asistentes.

Hemos estado hablando con las colectivas que organizan la marcha, el acompañamiento que daremos para garantizar el derecho a la manifestación y garantizar que esta manifestación transcurra sin mayor problema”, señaló.

Grupos de choque o violentos

Cravioto declaró que la mayoría de las mujeres asistentes acuden para la reivindicación de los derechos femeninos, y en caso de que haya grupos de choque o violentos, los elementos policiales están capacitadas para evitar las provocaciones.

Marcha en CDMX.

Siempre la gran mayoría de quienes van a marchar este 8 de marzo será para reivindicar los derechos de las mujeres si hay grupos que vienen en otra lógica pues vamos a estar cerca para que no haya provocaciones”, informó.

Saldo de Marchas recientes del 8M

En 2023, la movilización reunió a decenas de miles de mujeres que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Autoridades capitalinas estimaron la participación en alrededor de 90 mil personas, mientras que colectivos feministas aseguraron que la cifra fue mayor. Durante la jornada se registraron pintas y algunos destrozos en mobiliario urbano y edificios públicos, especialmente en el Centro Histórico. El gobierno de la ciudad reportó alrededor de 80 personas lesionadas, la mayoría policías mujeres, además de algunas manifestantes atendidas por irritación en ojos y golpes menores. No hubo detenciones masivas.

Marcha 8M en la CDMX Cuartoscuro

Para 2024, la movilización creció aún más. Diversas estimaciones colocaron la asistencia por encima de las 100 mil personas, con contingentes provenientes de universidades, colectivos de víctimas y organizaciones civiles. La protesta volvió a recorrer Paseo de la Reforma y terminó en el Zócalo. Hubo nuevamente pintas en monumentos, vallas y algunos edificios, además de intentos de derribar las barreras metálicas colocadas frente a Palacio Nacional. El gobierno capitalino informó de alrededor de 90 personas lesionadas, entre policías y manifestantes, aunque ninguna de gravedad. Tampoco se registraron detenciones altas.

En 2025, el 8M en la capital volvió a ser imponente. Las autoridades estimaron más de 120 mil participantes, consolidando la marcha como una de las movilizaciones sociales más grandes del año en la ciudad. Hubo intervenciones con pintura en monumentos y mobiliario, así como algunos conatos de confrontación frente a las vallas del Palacio Nacional. El saldo oficial reportó decenas de personas atendidas por servicios médicos, principalmente por irritación ocular, golpes leves o deshidratación, además de algunos policías lesionados.

*bb