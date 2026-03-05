Captura a supuesto responsable de asesinar a hombre en Peralvillo

Un hombre fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza, ya que se presume que es el responsable del homicidio de un individuo en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, el cual se cometió la noche del 4 de marzo.

Los encargados de la detención fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes daban seguimiento al caso, además de la detención se aseguraron dosis de droga.

“Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro informaron a los oficiales de una persona lesionada en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Franz Lizst, de la colonia Peralvillo, en la misma alcaldía”, informó la SSC.

Por lo que acudieron al sitio en donde se registró la agresión, en donde un hombre estaba tendido en la vía pública, con la mita del cuerpo dentro de un vehículo, al notar que tenía varias heridas producidas con un arma de fuego, solicitaron los servicios médicos; sin embargo, no pudieron hacer algo por él, pues ya no contaba con signos vitales.

Rastreo del agresor

Luego de confirmar que el hombre de 54 años perdió la vida, se acordonó el área y se informó al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes; a la par se inició la búsqueda del agresor para dar con su paradero y poder detenerlo.

Foto: SSC

En las imágenes que captaron las cámaras de seguridad se pudo observar que el agresor bajó de una camioneta con quemacocos, se acercó a la víctima, sin ninguna advertencia le disparó y enseguida huyó del lugar.

“Los operadores del C2 Centro dieron seguimiento a través de las cámaras de seguridad y observaron que el probable responsable entró a una unidad habitacional, ubicada en la colonia Popular Rastro, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde dejó el automóvil y salió a bordo de una motocicleta color negro con gris”, detalló la policía capitalina.

Elementos en campo que patrullaban las calles aledañas, ubicaron en el cruce de las calles Guerrero y Álzate, de la colonia Guerrero, al hombre y le solicitaron detener su marcha, también le realizaron una revisión preventiva tras la cual le aseguraron 25 bolsas que contenían aparente marihuana.

Móvil de la agresión

Los elementos de la SSC procedieron con la detención del hombre de 38 años, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

También fue posible encontrar la camioneta que manejaba cuando cometió el homicidio, en una revisión visual se localizó un arma de fuego corta y dos cargadores, lo que se informó a la autoridad ministerial para el aseguramiento.

“Además, se supo que el detenido es trabajador de limpieza de una demarcación de la zona centro y al parecer, robó la camioneta en el Estado de México y, debido a un problema con el occiso por un supuesto acoso a su esposa, llegó al sitio y de manera directa efectuó los disparos”.

Finalmente, según consta en los registros de las autoridades, el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero en el 2006 por el delito de robo agravado y el segundo en 2010, por robo de accesorios.

*DRR*