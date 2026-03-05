Todo sobre el bloqueo de hoy en calzada de Tlalpan, CDMX

Al no recibir respuesta por parte de autoridades de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México (SEBIEN CDMX), trabajadores afiliados a la Sección 21 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) se congregaron alrededor del mediodía de este jueves, afuera del Metro Viaducto, para marchar en dirección al primer cuadro capitalino.

Tras un breve mitin, los inconformes cerraron la vialidad de Calzada de Tlalpan para iniciar su movilización alrededor de las 12:00 horas; sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) montaron una línea de uniformados y evitaron el paso de la marcha.

Bloqueo en calzada de Tlalpan. Rodolfo Dorantes

Encapsulan a manifestantes en calzada de Tlalpan

Instantes después, las mujeres trabajadoras de los Centros de Asistencia e Integración Social, del Instituto para el Envejecimiento Digno y de Comedores Comunitarios de la Ciudad de México fueron encapsuladas por elementos antimotines de la SSC CDMX, obligándolas con empujones a reabrir un carril.

Bloqueo en calzada de Tlalpan. Rodolfo Dorantes

Las mujeres, que solicitan mejoras en prestaciones laborales, trato digno y abastecimiento de insumos, permanecieron por espacio de dos horas rodeadas por al menos un centenar de uniformados equipados con casco y escudo.

Minutos antes de las 14:00 horas se les permitió continuar su marcha hacia el centro, ocupando dos carriles de Calzada de Tlalpan.

*mvg*