Infancias de Cuauhtémoc exigen frenar fiestas clandestinas

Menores de edad que viven en las colonias Buenavista y Morelos, demandaron a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc frenar las fiestas clandestinas y mejorar la iluminación en zonas escolares, así lo pidieron durante la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Queremos más parques y áreas recreativas limpias donde podamos jugar sin miedo”, expresaron niñas y niños de la demarcación, quienes también pidieron mayor seguridad y espacios públicos dignos para su desarrollo.

El encuentro sirvió como antesala del Primer Consejo de Participación Infantil de la alcaldía Cuauhtémoc, que será instalado en el marco de la celebración “Del Día del Niño y la Niña”, como un espacio permanente para escuchar las propuestas de este sector de la población.

Al encabezar la sesión, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega destacó la relevancia de colocar a la niñez en el centro de las decisiones públicas, se comprometió a atender las problemáticas que enfrentan diariamente en sus comunidades.

Hoy es un día muy especial para nosotras aquí en la alcaldía. No es un día cualquiera, es un día en donde reafirmamos nuestro compromiso de poner al centro a las niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Clausura de establecimientos

La alcaldesa también respondió a las principales inquietudes y destacó acciones de su administración en materia de limpia, recuperación de espacios públicos y seguridad.

Y ante la preocupación de los menores por las fiestas clandestinas, donde pueden tener acceso a sustancias nocivas, Rojo de la Vega informó que "se han realizado miles de verificaciones a establecimientos mercantiles y operativos en eventos irregulares" con presencia de menores de edad, con el objetivo de prevenir riesgos.

Si le devolvemos los parques y las calles a las niñas y están seguras, entonces toda la comunidad lo va a estar”, afirmó.

Firma de compromisos

En su oportunidad, Lorena Villavicencio, presidenta ejecutiva nacional de SIPINNA, reconoció el impulso a la participación infantil en la alcaldía Cuauhtémoc y llamó a otros municipios del país a replicar este modelo.

Edgar Sánchez Pérez, coordinador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF capitalino, refrendó su disposición para trabajar de manera conjunta con la alcaldía en una ruta de derechos que marque un parteaguas en la Ciudad de México.

Durante la sesión, se firmaron 20 compromisos entre la alcaldía Cuauhtémoc, SIPINNA en sus ámbitos nacional y local, organismos públicos y organizaciones civiles, enfocados en garantizar el interés superior de la niñez, prevenir la violencia, fortalecer el acceso a salud, educación y participación, así como consolidar mecanismos de atención integral.

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