Exfiscal de feminicidios en CDMX, dedica reconocimiento a Edith Guadalupe

La exfiscal de feminicidios en la Ciudad de México, Sayuri Herrera, recibió la Medalla al Mérito Ifigenia Martínez y Hermila Galindo en el Congreso de la Ciudad de México, presea que dedicó a la joven Edith Guadalupe, de 21 años, quien fue víctima de feminicidio la semana pasada.

Herrera expresó en tribuna que acceder a la justicia en México, aún sigue siendo un camino lleno de obstáculos.

Y también dedicó su presea a otras mujeres que fueron víctimas de feminicidio, como Liliana Rivera Garza, Mariana Lima Buendía y Lesvy Berlín Rivera Osorio.

Y expresó que "la igualdad y la justicia real sigue siendo una tarea pendiente. Nos hace falta avanzar, para que ninguna mujer viva con miedo".

Defensa de derechos humanos

La diputada Ana Luisa Buendía, se refirió a la “Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos y por la Defensa de las Víctimas”, que fue entregada a Miriam Jaqueline Palmeros Rosas, del Colectivo Una Luz en el Camino y a la organización Sin Fronteras.

Nos reunimos hoy en este recinto para honrar la vida de quienes, en medio de la adversidad, han decidido que la esperanza es el motor de la justicia”.

Sandra Elizabeth Álvarez Orozco, directora General de Sin Fronteras, externó que la entrega de este galardón no es un punto de llegada en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como de las personas desaparecidas y de quienes fueron víctimas, sino un llamado a continuar con esta lucha.

Con relación a la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género”, una de las galardonadas, Natalia Sofía Cruz Cruz, conocida como Natalia Lane, celebró que, por primera en la historia de México y la capital del país, el Poder Judicial emitió, en su caso, una sentencia de una mujer trans sobreviviente de una tentativa de feminicidio.

Trabajo colectivo

Ayer también se entregó la “Medalla al Mérito en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil”, en el "ámbito de prevención", la recibió la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) Myriam Urzúa, quien expresó que la vida, seguridad y dignidad de las personas deben estar en el centro de toda decisión pública.

Recibo esta medalla con gratitud sincera y con humildad. No la veo como una distinción individual, sino como un reflejo de un trabajo que es por definición colectivo”, dijo Urzúa.

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