La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Óscar “N”, Javier “N” y Héctor “N”, señalados como probables responsables de robo de vehículo agravado, tras hacerse pasar por elementos de seguridad para despojar a una víctima de su automóvil.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de abril en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando el afectado acudió a una plaza comercial para vender su vehículo.

En ese momento, los imputados simularon ser policías, revisaron la documentación y aseguraron que era falsa, además de afirmar que el auto tenía reporte de robo, con lo que lograron quedarse con la unidad.

Dos días después, elementos de la SSC detuvieron a Óscar “N” y Javier “N” en la colonia Moctezuma II Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras intercambiaban bolsas con droga entre dos vehículos, uno de ellos el automóvil robado.

Reproducir Falsos policías son vinculados a proceso por robo agravado

En otro hecho, Héctor “N” fue detenido junto con una mujer, por su probable participación en el intento de robo de otro vehículo en la misma zona donde ocurrió el primer caso.

A partir de la denuncia, la recuperación del automóvil y la identificación directa por parte de la víctima, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres implicados.

Durante audiencias realizadas entre el 16 y 20 de abril, un juez determinó vincularlos a proceso, imponerles prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a realizar compraventas de vehículos en espacios seguros, como los Módulos de Identificación Vehicular, para evitar este tipo de fraudes.

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