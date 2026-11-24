En medio de la hierba crecida, sobre un terreno de siembra en desuso y cubierto apenas con una toalla ensangrentada y llena de lodo, fue localizado un bebé prácticamente recién nacido en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco.

El llanto del pequeño alertó a un vecino que recolectaba jitomates en la zona, al escucharlo y ubicar que provenía de uno de los predios, avisó a dos hermanas, quienes se acercaron para averiguar qué ocurría. Lo que encontraron fue a un bebé abandonado, todavía con rastros de sangre y expuesto a las condiciones del terreno.

Aketzali Hernández, una de las vecinas que participó en el hallazgo, relató que inicialmente su hermana acudió a pedir ayuda a su familia, pues no podían creer que se tratara de un recién nacido.

Foto: Brenda Salas | Excélsior

Mi hermana optó por ir a mi casa, decirle a mi papá y ya mi papá vino y cuando vi a mi hermana, pues ella nos dijo que estaba ahí un bebé, que no era un perrito, no eran cincuates como lo que hay aquí, era un bebé, nada más estaba así como medio tapado con una toalla color como melón, pero toda ensangrentada, sucia, llena de lodo entre la lluvia y todo estaba ahí tirado el bebé”, contó.

Tonantzin, su hermana, también recordó las condiciones en las que encontraron al pequeño.

Nos percatamos de que estaba así, estaba muy chiquito, o sea, era una cosita y tenía sangre en la cabeza, ni siquiera se tomaron el atrevimiento de limpiarlo, nada, o sea, así prácticamente como salió, lo vinieron a aventar”, relató.

Tras el hallazgo, las hermanas solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al Andador Cempazúchitl, donde el policía Víctor Gutiérrez, del Sector Tepepan, localizó al recién nacido, lo cobijó y resguardó mientras llegaba una unidad médica.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron la valoración y estimaron que el bebé tenía aproximadamente tres horas de nacido. Sus signos vitales se encontraban estables, por lo que fue trasladado al Hospital Materno Pediátrico Infantil Xochimilco, donde permanece estable, de acuerdo con el último reporte disponible.

Foto: Especial

El lugar del hallazgo es una zona chinampera, rodeada de terrenos de cultivo y viviendas dispersas. Para llegar al predio es necesario recorrer varios callejones y, según lo observado en el sitio, no hay cámaras de vigilancia en el trayecto, una condición que podría complicar la identificación de quien abandonó al recién nacido.

El bebé fue localizado durante la tarde del lunes 23 de noviembre. Mientras recibe atención médica, las circunstancias en las que llegó a este terreno y la identidad de quien lo dejó ahí permanecen sin esclarecerse.