Detienen a tres mujeres por robo de 17 mil pesos en ropa

Una menor de edad y dos mujeres adultas intentaron sustraer mercancía de un establecimiento, localizado dentro de una plaza comercial en la Colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que fueron detenidas por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Durante un rondín de supervisión, en calzada de Guadalupe y la avenida Victoria Oriente, personal de protección de activos del negocio afectado, solicitó el apoyo de los elementos policiacos y les informaron que tenían retenidas a tres personas que intentaron sustraer mercancía, sin realizar el pago correspondiente, el monto de las prendas sustraídas superaba los 17 mil pesos.

Al aplicarles una revisión de seguridad, los policías de la PBI les aseguraron a las mujeres varios artículos, entre los que se encontraban prendas de vestir, por varios miles de pesos, objetos de los que no mostraron el ticket de compra.

Foto: SSC

Por estos hechos, la menor de 16 años y las mujeres de 33 y 38 años de edad fueron detenidas y puestas a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la detenida de 38 años de edad, cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2023, 2024 y 2025, todos por el delito de robo en diferentes modalidades.

Mientras que la menor de edad, cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público, en el año 2022 por robo a negocio sin violencia.

Más de 100 farderos detenidos

La SSC informó el 14 de marzo, que en lo que va del año se llevaron a cabo 158 detenciones de personas por el robo de mercancía en establecimientos, conocidos comúnmente como “farderos”.

Foto: SSC

La mayoría de los robos se han presentado en clubes de almacén, tiendas departamentales, supermercados y tiendas de autoservicio, en donde los policías detectaron el momento en que se sustraía la mercancía.

Las alcaldías en donde se realizaron las detenciones fueron Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero, así como en los municipios de Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tecámac y Naucalpan, en el Estado de México”.

Uno de los montos más grandes que se pudo rescatar ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, personal de prevención de pérdidas de una tienda departamental solicitó la detención de un hombre de 64 años, quien intentó sustraer diversas prendas de vestir, valuadas en 111 mil 500 pesos.

En la colonia Los Morales, de la misma alcaldía, detuvieron a un joven de 17 años de edad, quien se quiso llevar mercancía por 281 mil pesos.

En la alcaldía Cuajimalpa, un hombre de 38 años fue detenido por intentar llevarse mercancía diversa, cuantificada en 34 mil 400 pesos de una tienda dentro de un centro comercial.

Derivado de las detenciones, se recuperó mercancía valorada en cuatro millones 604 mil 784 pesos; entre los detenidos se encuentran 38 menores de edad, una mujer de nacionalidad ucraniana y otra más colombiana”.

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