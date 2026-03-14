Logran detener a 158 farderos en CDMX durante primer trimestre de 2026

En lo que va del primer trimestre de 2026, 158 personas dedicadas al robo de mercancía en tiendas y supermercados, conocidas como “farderos”, han sido detenidos por la Policía Bancaria e Industrial (PBI), durante operativos de vigilancia en centros comerciales del Valle de México.

Del total de personas arrestadas, 38 son menores de edad.

Entre los detenidos también figuran dos mujeres extranjeras, una de nacionalidad ucraniana y otra colombiana.

Monto recuperado

Las detenciones permitieron recuperar productos valuados en más de 4.6 millones de pesos, que habían sido sustraídos de establecimientos sin realizar el pago correspondiente, informó la Secretaría de Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las capturas se realizaron principalmente en clubes de precio, tiendas departamentales, supermercados y establecimientos de autoservicio, donde personal de seguridad y policías de la PBI detectaron a los sospechosos cuando intentaban salir con mercancía oculta entre sus pertenencias.

Foto: Especial

Las acciones se desplegaron principalmente en las alcaldías:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Coyoacán

Azcapotzalco

Iztapalapa

Tlalpan

Gustavo A. Madero

También se realizaron arrestos en municipios del Estado de México, donde la PBI presta servicio, como:

Naucalpan

Huixquilucan

Atizapán

Tecamac

Casos más destacados

Entre los casos documentados por la policía destaca el ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde un hombre de 64 años fue detenido luego de intentar sustraer prendas de vestir valuadas en 111 mil 500 pesos de una tienda departamental.

En la colonia Los Morales, también en Miguel Hidalgo, policías detuvieron a un adolescente de 17 años, quien presuntamente intentó llevarse mercancía con valor aproximado de 281 mil pesos.

Foto: Especial

En otro hecho, registrado en Cuajimalpa, un hombre de 38 años fue arrestado cuando intentaba salir de una tienda con productos valuados en 34 mil 400 pesos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que se determinara su situación jurídica.

La SSC advirtió que la vigilancia en centros comerciales y establecimientos de autoservicio continuará en distintas zonas de la ciudad y del área metropolitana, para frenar este tipo de delitos.

*DRR*