Mujeres de la CDMX ganan 34.2% menos que los hombres

En la Ciudad de México, las mujeres tienen un ingreso trimestral 34.2% menor al de los hombres, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (Sapci).

En promedio, un capitalino obtiene 36 mil 47 pesos cada tres meses, mientras que una capitalina 23 mil 714, es decir, 12 mil 333 pesos de diferencia.

Las cantidades cambian según el grupo de edad, pero siempre las mujeres obtienen menos ingresos.

Elizabeth Velázquez

Los datos de la Sapci, publicados en la Gaceta Oficial, indican que en el grupo de 12 a 19 años, los hombres obtienen 10 mil 52 pesos y las mujeres 6 mil 954.

De 20 a 29 años, son 31 mil 117 y 23 mil 67; de 30 a 39 años, son 44 mil 360 y 30 mil 527; de 40 a 49, son 45 mil 872 y 30 mil 205, y de 50 a 59, son 43 mil 129 y 27 mil 388.

Y de más de 60 años, son 37 mil 888 y 21 mil 31, es decir, 16 mil 857 pesos, que es la diferencia más grande de todas.

Gráfico: Jesús Sánchez

En la capital, 47.9% de la población reside en hogares encabezados por mujeres y 52.1% en hogares encabezados por hombres, lo que representaría cerca de 700 mil 537 hogares con jefatura femenina y 761 mil 963 con jefatura masculina.

“Particularmente, las mujeres que encabezan hogares enfrentan mayores obstáculos para generar ingresos suficientes debido a su limitada inserción en el empleo formal, la carga desigual del trabajo de cuidados y la discriminación estructural. Así mismo, el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa más de 10% del producto interno bruto local. Aportando las mujeres la mayor parte de este valor (...) las mujeres generan 71.5% del valor económico total del trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres aportan 28.5%.

“En promedio las mujeres dedican más del doble de tiempo a la semana a estas labores (aproximadamente 40.9 horas) en comparación con los hombres, lo que genera una ‘pobreza de tiempo’. En ese sentido, los hogares encabezados por mujeres enfrentan una mayor vulnerabilidad económica”, indica el diagnóstico que forma parte de las reglas de operación del programa social Mercomuna Ciudad de México 2026.

El 33% de los capitalinos requiere cuidados de terceros; DIF CDMX lanza red de apoyo profesional. Daniel Betanzos

El 45.7% de los hogares encabezados por mujeres vive en condiciones de pobreza, situación que se agrava por las brechas salariales, la precarización laboral y la carga desproporcionada del trabajo de cuidados.

Esto las hace más propensas a padecer violencia económica, definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la limitación de recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Esta falta de acceso a ingresos propios y suficientes limita severamente su autonomía económica y refuerza relaciones de dependencia y desigualdad estructural”, agrega.

La Sapci indica que su política pública debe cerrar las brechas históricas.

“Esta política busca cerrar brechas históricas de exclusión social y económica, especialmente aquellas que afectan a las mujeres, quienes enfrentan múltiples formas de desigualdad que limitan su autonomía económica. Garantizar a las mujeres un ingreso directo, regular y no condicionado contribuye a fortalecer su capacidad de decisión, reducir su dependencia económica y hacer frente a la violencia patrimonial y económica. Esta autonomía es clave para transformar las relaciones de género, mejorar el acceso a derechos y ampliar las oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario”, señala.