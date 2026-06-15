Crisis de ruido en CDMX: Denuncias se disparan 

Vivir en la Ciudad de México se ha convertido en un asedio constante de decibeles.

Lo que comenzó como una molestia que usualmente se reportaba por la noche se ha transformado en la segunda mayor amenaza ambiental para la salud de las y los capitalinos, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Cifras de la PAOT exponen que se registró un incremento explosivo en las denuncias por exceso de ruido, ya que pasaron de 223 en 2020 a más de mil en los años consiguientes.

Tan sólo en 2025, la procuraduría atendió mil 186 denuncias por exceso de ruido, lo que derivó en la suspensión temporal de 21 establecimientos mercantiles distribuidos 17 en la alcaldía Cuauhtémoc; dos, en Coyoacán, y uno en Benito Juárez y Venustiano Carranza, respectivamente. .

“El ruido constituye la segunda causa de enfermedad de origen ambiental, sólo superada por la contaminación atmosférica”, indicó la PAOT en su informe anual.

“Sin embargo, su capacidad de daño no se limita a los seres humanos, ya que también afecta la biodiversidad local”.

Con casi 500 denuncias en lo que va de 2026, el ruido se ha convertido en un tema de atención prioritaria.

55 corredores con más ruido en CDMX

La dependencia identificó 55 corredores de ruido en las diferentes alcaldías de la ciudad y 30 de ellos se concentran en demarcaciones como Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

El ruido induce a la insensibilidad hacia el entorno y contribuye al aislamiento de los habitantes urbanos, interfiriendo directamente en la comunicación oral y la recuperación física. Eduardo Jiménez

Zonas concurridas como la Roma-Condesa, Reforma-Histórico, Zona Rosa y Polanco, son sólo algunas de las que se encuentran en los corredores de ruido.

Los resultados de este análisis muestran la necesidad de contar con una política pública, incorporada al uso de suelo que esté orientada a la definición de áreas que permitan la convivencia sana entre los habitantes y comercios”, señaló la PAOT.

¿Qué regulaciones hay contra el ruido en CDMX?

La norma ambiental NADF-005-AMBT-2013 establece que las fuentes de ruido fijas, como establecimientos mercantiles, fábricas, espectáculos, fiestas y obras, no deben exceder los 65 decibeles durante el día, es decir, entre las 6:00 y las 20:00 horas.

Además, no puede sobrepasar los 62 decibeles durante el horario nocturno de las 20:00 a las 6:00 horas.

El ruido ya no sólo es un problema nocturno sino que ahora también afecta durante el día en la capital. Canva

La PAOT, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y las alcaldías son las entidades responsables de hacer cumplir la norma.

Y es que entre las principales afectaciones de salud que genera el ruido están la sordera. Asimismo, interfiere en la comunicación oral, induce indiferencia e insensibilidad hacia lo que ocurre en el entorno y contribuye al aislamiento de los habitantes urbanos.

“Hay estudios que reportan que el ruido provoca disminución en la libido, y malformaciones fetales”, se indica en el micrositio de la PAOT dedicado al ruido.

Además genera múltiples afectaciones como:

Perturbación del sueño.

Mala recuperación física después de dormir.

Estrés.

Agresividad e intolerancia a errores de otros.

Tensión nerviosa.

Transtorno circulatorio.

Alta presión arterial.

Dilatación pupilar.

Daño gastrointestinal.

La procuraduría igual expone que el exceso de ruido podría afectar la eficiencia en el trabajo y, en particular, en el desempeño de actividades cómo la búsqueda y el análisis de información.

Excélsior publicó en febrero que expertos buscan que el ruido sea tratado con una mayor seriedad clínica.

“El ruido debe ser tratado con la misma seriedad clínica que el tabaquismo, la diabetes o la obesidad”, aseguró el doctor Thomas Münzel, jefe de Cardiología del Centro Médico Universitario de Maguncia (Alemania).

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