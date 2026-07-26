Baja a 59.3% la percepción de inseguridad en Iztacalco.

Durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2026, la alcaldía Iztacalco logró una reducción de 5.8 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad de sus habitantes, al pasar de un 65.1 por ciento a un 59.3 por ciento, de acuerdo con los datos presentados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Con este resultado, la demarcación se posicionó entre las zonas de la Ciudad de México con mayor avance positivo en la materia, únicamente superada por Tlalpan, que registró una baja de 8.2 puntos, y situándose por encima de Milpa Alta, que disminuyó 4.8 puntos porcentuales. En el comparativo anual respecto a junio de 2025, cuando el indicador se ubicaba en 63.4 por ciento, el descenso acumulado alcanzó los 4.1 puntos.

Este avance en la percepción de tranquilidad ciudadana responde al fortalecimiento de las acciones preventivas, el incremento de la presencia policial y la coordinación constante entre la alcaldía y las fuerzas federales y locales.

Sobre el impacto de estas estrategias, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes refrendó su compromiso de continuar con el despliegue operativo al señalar que se seguirá fortaleciendo la prevención, la proximidad social y la coordinación institucional para construir comunidades más seguras y garantizar la calidad de vida de los iztacalquenses.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 24 de julio de 2026, se ejecutaron 2 mil 33 operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, sumados a 16 dispositivos interinstitucionales. Asimismo, la estrategia de cercanía incluyó 42 mil 319 visitas domiciliarias, 810 dispositivos preventivos y 46 asambleas a pie.

En materia de ordenamiento y movilidad, el programa de Chatarrización emitió 2 mil 918 apercibimientos y remitió 263 vehículos al depósito. A la par, se realizaron 96 operativos contra el narcomenudeo y el programa Policía Violeta llevó a cabo 95 intervenciones especializadas para la atención de mujeres.