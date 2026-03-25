Detienen a mujer por sustraer 11 mil pesos en ropa del Centro Comercial Santa Fe

Una mujer de 42 años fue detenida tras intentar sustraer de una tienda, ubicada al interior del Centro Comercial Santa Fe, mercancía sin pagar, cuyo valor superaba los 11 mil pesos.

Personal de seguridad de la plaza, ubicada sobre avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, detectó la posible sustracción de varias prendas de vestir, por lo que emitieron el reporte.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, acudieron al sitio tras recibir el aviso de un robo en proceso.

Al llegar, el encargado de prevención de pérdidas señaló directamente a la mujer como quien habría intentado abandonar el local sin cubrir el pago de la mercancía.

Foto: SSC

Tras una revisión preventiva, los uniformados le encontraron a la mujer siete prendas de ropa con un valor total de 11 mil 393 pesos, de las cuales no presentó el comprobante de compra, las cuales fueron aseguradas en el lugar.

La mujer fue detenida en ese momento y trasladada, junto con los artículos recuperados, ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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