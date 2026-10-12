Clara Brugada pedirá cambios al plan del predial y predios baldíos en la ZMVM

Después de las inconformidades expresadas por ciudadanos y la oposición sobre el Programa de Ordenamiento de la ZMVM y los riesgos de un incremento al predial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que propondrá a la Sedatu modificaciones en materia de uso de terrenos baldíos y cobro del predial.

"Han saltado temas como el uso de terrenos baldíos o malas interpretaciones sobre el predial y considero que esos temas se deberían de modificar (...) Por supuesto que está bien que se tienen que modificar, que no pueden quedar planteamientos que puedan generar duda. Y pienso yo que esos temas sí deben de ser modificados, vamos a presentarle a Sedatu nuestras observaciones para que puedan también retomarlo y hacer modificaciones o agregados", dijo Brugada.

Así lo dijo después de que legisladores de oposición han afirmado que el documento propone un incremento al predial, que ya no se calcularía sobre el valor catastral, sino sobre el valor comercial, lo que implicaría un aumento.

Por su parte, Brugada recordó que actualmente lo que se lleva a cabo es una consulta a la población. "Entonces estamos en el momento en el que todos podemos opinar. Así que sí, sí vamos a identificar más puntos -a modificar- y les estaríamos diciendo a todos ustedes cuáles puntos vamos a presentar" ante la Sedatu.

En la conferencia también se le preguntó cuándo se presentará ante el Congreso de la Ciudad de México el proyecto del Plan General de Desarrollo que regirá la planeación de la ciudad durante las próximas dos décadas.

Al respecto, Brugada expuso que "en cuanto el Instituto de Planeación concluya la sistematización de los cientos, miles de propuestas que hizo la ciudadanía en este periodo de consulta, será entregado al Congreso y tendrá que ser en este periodo de sesiones".

Y destacó que el proceso para la elaboración del Programa de Ordenación de la Sedatu "corre paralelo -al PGD- y ellos definirán en qué momento será presentado ya con modificaciones".