Contienen a 950 usuarios del Metro que intentaron arrojarse al paso de los trenes 

En el Día Mundial de la Salud Mental, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a través de su programa Salvemos Vidas han logrado contener a 950 usuarios con ideación suicida.

Su equipo de profesionales en psicología realizó unas 137 mil atenciones a usuarios del Metro.

Para prevenir los suicidios, las Brigadas Itinerantes de Salud Mental recorren las estaciones del Metro para brindar ayuda.

Foto: Especial

A través de la cercanía con las personas contribuyen a identificar de manera oportuna señales de alerta, como síntomas de depresión, ansiedad o riesgo suicida y facilitan la orientación y vinculación con servicios especializados.

Del 2023 al 2026 han sido capacitados nueve mil 745 elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están asignados al Metro.

En agosto pasado, el Metro capitalino sostuvo con el Metro de Santiago de Chile un intercambio de experiencias en temas relacionados con la prevención de la ideación suicida en sistemas masivos de movilidad.

Salvemos Vidas mantiene una agenda anual de instalación de módulos informativos Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Salvemos Vidas inició el 10 de agosto de 2016, por lo que recientemente celebró su primera década de operación.

En 2025, 51 personas lograron quitarse la vida dentro de las instalaciones del Metro arrojándose al paso de los trenes.