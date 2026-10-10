Tormenta récord deja 15 millones de metros cúbicos de agua y decenas de emergencias en la CDMX

Una precipitación acumulada superior a los 15 millones de metros cúbicos de agua azotó la capital entre las 06:00 horas del 9 de octubre y las 06:00 horas de este 10 de octubre de 2026. Ante la fuerte carga para la infraestructura hidráulica, el Gobierno de la Ciudad de México movilizó a 196 elementos operativos y 53 equipos de maquinaria especializada mediante el Operativo Tlaloque 2.0.

Con ellos, se logró la atención del 100 por ciento de los encharcamientos reportados.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) coordinó el despliegue de 27 equipos hidroneumáticos de alta presión, 10 bombas de emergencia, ocho unidades Hércules, pipas y un vehículo Unimog.

El personal técnico intervino en vialidades como Circuito Interior, a la altura de La Raza, y la calzada Ignacio Zaragoza, además de atender afectaciones en 10 alcaldías, entre ellas Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Las estaciones pluviométricas con mayores precipitaciones fueron San Juan Aragón, con 31.25 milímetros; GDF, con 29; Peñón, con 26.25; y Marcos Carrillo, con 25.75 milímetros. Pese al volumen de lluvia registrado, el monitoreo interinstitucional descartó impactos graves en la infraestructura hidráulica y las zonas habitacionales.

En las labores de supervisión participaron la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, reportando saldo blanco en viviendas.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 57 emergencias urbanas relacionadas con las tormentas: 43 árboles caídos, un poste colapsado, la retirada de un espectacular, tres encharcamientos mayores y nueve cortocircuitos. Las autoridades exhortaron a la población a reportar incidentes al 911.