Acercan prevención del delito y salud mental a usuarios del Metro

Usuarios del Metro tendrán acceso a orientación, prevención, atención y difusión en temas de seguridad, salud mental, prevención del delito, contra la violencia de género y la trata de personas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer lazos institucionales y las diferentes acciones que cada dependencia realiza, en beneficio de los usuarios del Metro y de todos los habitantes de la capital.

El Consejo acercará sus servicios gratuitos a los más de cinco millones de usuarios del Metro, dará capacitación a trabajadores en materia jurídica y psicológica, orientada a fortalecer la atención a las personas, prevención del delito y cultura del reporte ciudadano.

La firma estuvo a cargo de Adrián Rubalcava, director general del Metro y José de Jesús Rodríguez, consejero honorario del Consejo Ciudadano y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios.

Foto: Especial

Rubalcava destacó que el convenio con el Consejo Ciudadano permitirá fortalecer el programa Salvemos Vidas, que inició hace 10 años, el cual ha tenido gran efectividad con la contención de 920 personas en situación de crisis emocional.

Decimos que en el Metro cuidar a las y los usuarios es parte del viaje. Y la colaboración del Consejo Ciudadano será fundamental”, expresó.

Con este convenio también se fortalecerá la coordinación para identificar señales de alerta en materia de salud mental, brindar una primera contención y canalizar oportunamente a personas en riesgo hacia los servicios de Di Sí a la Vida del Consejo y a otras redes especializadas.