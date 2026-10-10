Policías detienen a ocho presuntos despojadores de un predio en la alcaldía Milpa Alta

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras ser señalados por su probable participación en el delito de despojo de un inmueble en la colonia San Pablo Oztotepec, alcaldía Milpa Alta.

La intervención de las fuerzas de seguridad ocurrió sobre la calle Cuautete, luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente emitieran una alerta por un reporte de agresiones. En el lugar, los oficiales establecieron contacto con una joven de 22 años de edad, quien solicitó el apoyo policial e identificó a las personas que habían tomado la propiedad.

De acuerdo con el testimonio brindado por la afectada, entre los ocupantes se encontraba su propio tío, a quien acusó de haber comercializado el predio de manera ilegal. La denunciante precisó que la transacción se realizó sin el conocimiento ni el consentimiento de la legítima propietaria del bien inmueble.

Derivado del señalamiento, los uniformados procedieron a la aprehensión de los implicados, siete varones, así como una mujer de 37 años de edad. Todos fueron informados sobre sus derechos constitucionales y remitidos ante el agente del Ministerio Público correspondiente, representación social que determinará su situación jurídica.