Tres cateos simultáneos en CDMX dejan cuatro detenidos y cientos de dosis
La SSC y la Fiscalía capitalina desmantelaron puntos de venta de droga en Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa en un operativo simultáneo contra el crimen organizado.
Como resultado de trabajos coordinados de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina y el Gabinete de Seguridad cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados para la venta y distribución de narcóticos.
Los operativos, llevados a cabo de manera simultánea, se desarrollaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa, permitiendo debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos que operan en estas demarcaciones.
Como saldo de estas acciones interinstitucionales, las autoridades lograron la detención de cuatro personas: tres hombres y una mujer. Asimismo, durante la revisión de los inmuebles se aseguraron un total de 409 bolsas, envoltorios, dosis y cápsulas que contenían aparente droga.
Ante estos hechos, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, destacó a través de un mensaje en sus redes sociales la importancia de mantener una línea de acción frontal contra la delincuencia:
En la SSC mantenemos una estrategia firme y coordinada en las 16 alcaldías para debilitar las estructuras criminales, frenar el flujo de recursos económicos que los grupos delictivos obtienen por la distribución de narcóticos y combatir a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de las y los habitantes de la capital".
Las personas detenidas, junto con los indicios y los narcóticos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones pertinentes para dar con otros posibles implicados en esta red de distribución ilícita.