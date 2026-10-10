Tres cateos simultáneos en CDMX dejan cuatro detenidos y cientos de dosis

Como resultado de trabajos coordinados de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina y el Gabinete de Seguridad cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados para la venta y distribución de narcóticos.

Los operativos, llevados a cabo de manera simultánea, se desarrollaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa, permitiendo debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos que operan en estas demarcaciones.

Como saldo de estas acciones interinstitucionales, las autoridades lograron la detención de cuatro personas: tres hombres y una mujer. Asimismo, durante la revisión de los inmuebles se aseguraron un total de 409 bolsas, envoltorios, dosis y cápsulas que contenían aparente droga.

Fuerzas de seguridad capitalinas resguardan los inmuebles intervenidos durante los cateos coordinados por el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Especial

Ante estos hechos, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, destacó a través de un mensaje en sus redes sociales la importancia de mantener una línea de acción frontal contra la delincuencia:

En la SSC mantenemos una estrategia firme y coordinada en las 16 alcaldías para debilitar las estructuras criminales, frenar el flujo de recursos económicos que los grupos delictivos obtienen por la distribución de narcóticos y combatir a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de las y los habitantes de la capital".

Las personas detenidas, junto con los indicios y los narcóticos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones pertinentes para dar con otros posibles implicados en esta red de distribución ilícita.