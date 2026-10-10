Caen prestamistas con 85 tarjetas bancarias y 87 mil pesos en efectivo

Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres con 85 tarjetas bancarias, quienes hacían retiros en efectivo de una sucursal que se ubica sobre el bulevar Domingo Arrieta, que pertenecían a otra institución financiera en Durango.

Lo anterior se hizo sospechoso al personal del banco, quien reportó el hecho a través del C5 ya que tenían varios fines de semana que hacían lo mismo, al parecer se trata de prestamistas y retienen las tarjetas para asegurar los pagos.

La detención ocurrió luego de la llamada que se recibió por parte de la gerencia del banco que se ubica por bulevar Domingo Arrieta número 902, de la colonia Juan de la Barrera en una plaza comercial.

Foto: Especial

Por medio del servicio de monitoreo de Seguridad y Protección Bancarias (Seproban) se detectó a tres personas que realizaban retiros en efectivos con diferentes tarjetas, lo que sospecharon que se realizaba una conducta ilícita, por lo que solicitaron la intervención de la policía.

Tras el reporte, agentes que participan en el Operativo Dragón, llegaron hasta el lugar donde se hizo el aseguramiento de Sergio “V”, al cual se le encontraron 44 tarjetas de nómina y comprobantes de retiro.

La segunda persona manifestó llamarse Araceli “R”, a quien le aseguraron 20 tarjetas de nómina con retiros de diferentes cantidades y sus respectivos comprobantes.

La tercera persona se identificó con el nombre de Karen Arlet “V”, a quien se le encontraron 21 tarjetas de nómina, además de comprobantes.

En total, se aseguraron 85 tarjetas de nómina, todas del mismo banco, 73 comprobantes de retiros y 87 mil 743 pesos en efectivo.

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Al pedirles que acreditaran la propiedad de las tarjetas no pudieron hacerlo, argumentando en una primera instancia que era para asegurar el pago de una tanda de trabajadores de una maquiladora.

Después surgió la versión que son prestamistas y ellos realizaban el retiro del efectivo para así garantizar el pago de los deudores.

Debido a la cantidad de tarjetas y al no poder acreditar la propiedad de las mismas, además de que están haciendo el retiro en un banco diferente y por ser varias las ocasiones en que realizaban esta práctica, los tres detenidos junto con las tarjetas de nómina y el dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para iniciar la carpeta de investigación.