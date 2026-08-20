Metro CDMX va por Récord Guiness con mural holográfico más grande del mundo

La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México compite de manera formal por el mural holográfico más grande del mundo, el cual fue inaugurado este día por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Se trata de “Apoteosis”, una obra de 750 metros cuadrados que se encuentra en una de las escaleras de la estación, en la cual pasan más de 25 mil personas al día, quienes podrán apreciar el legado del artista Federico Kampf.

Inauguran hoy mural en Metro CDMX Marco Nájera

El mural cuenta tres historias y cada persona podrá apreciar una parte diferente de la obra, dependerá del punto desde el cual la mire. En ese sentido, el ingeniero Gilberto Martínez, representante de Guiness World Récord, validó las mediciones del mural y entregó a la mandataria capitalina el certificado correspondiente para competir por el reconocimiento internacional.

El mural, de acuerdo con el propio artista, quien donó si obra, fue realizado en solo 34 días. Fue concebido a través de paneles tridimensionales, realizado con la técnica antigua y académica.

Inauguran hoy mural en Metro CDMX Marco Nájera

En palabras del propio artista, esta obra es una manera de llevar el arte a las “entrañas de la Ciudad” y dejó claro su objetivo: “Traer belleza al mundo cambia la experiencia de la vida de los habitantes de esta tierra”.

Al respecto, la mandataria capitalina celebró la obra y las maneras de interpretarla, entre ellas, el encuentro de dos mundos, dónde se encuentran deidades griegas con mesoamericanas en busca de la consciencia.