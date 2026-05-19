Van más de 3.2 millones de capitalinos beneficiados con descuentos fiscales

Del 1 de enero al 15 de mayo, más de 3.2 millones de capitalinos han resultado beneficiados con la campaña de descuentos y condonaciones fiscales 2026, que puso en marcha el gobierno de la Ciudad de México.

Del total, un millón 569 mil 295 contribuyentes aprovecharon los descuentos de inicio de año en el pago del impuesto predial, mientras que un millón 287 mil 732 personas accedieron al subsidio a la tenencia vehicular.

Además, alrededor del 90 por ciento de las empresas contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, principalmente micro y pequeñas empresas, recibieron algún beneficio fiscal, precisó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) al presentar el reporte al 15 de mayo.

Trámite de licencia en CDMX.

En materia de movilidad, se informó que en lo que va del 2026 se han expedido 343 mil 43 licencias permanentes, lo que representa un acumulado de un millón 963 mil 907 documentos emitidos desde el arranque del nuevo programa de Licencia Permanente en la Ciudad de México.

De las que 26 por ciento fueron tramitadas en formato digital.

Descuento en multas de tránsito

Mientras que el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 registró, al corte del 15 de mayo, a 150 mil 865 personas beneficiadas, con una recaudación preliminar de 680 millones 409 mil 492 pesos.

De ese total, el concepto de predial concentró la mayor recaudación con 461.9 millones de pesos y 14 mil 253 contribuyentes regularizados; seguido del pago de agua, con 142.8 millones de pesos y 33 mil 585 beneficiarios, detalló la SAF.

En tanto, más de 103 mil personas aprovecharon los descuentos en multas de tránsito, con una recaudación de 75.5 millones de pesos.

Foto: Especial

Se recuerda a los contribuyentes que el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales se extenderá hasta junio, incluido el subsidio del cien por ciento a la tenencia, para vehículos con valor menor a 638 mil pesos con IVA incluido, así como facilidades para regularizar adeudos de predial, agua y multas de tránsito.

Los trámites pueden realizarse tanto en las oficinas de Tesorería y Administraciones Tributarias, kioscos, sucursales bancarias y tiendas de conveniencia autorizadas, así como en plataformas digitales, entre ellas la aplicación Tesorería CDMX.

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