Debido a la megafuga de agua, ocurrida en el cruce de las calles 5 de mayo y Axayácatl, de la colonia Ampliación Los Reyes en Iztapalapa, de estimó que la afectación de extendió por más de un kilómetro, en donde causó inundaciones en varias viviendas de esa colonia.

La fuga se originó por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas que abastece al tanque de La Estrella, lo que causó que el agua se desbordara e ingresara a varias viviendas, por lo menos seis calles resultaron afectadas.

Reproducir Daños por megafuga en Iztapalapa se extienden por más de un kilómetro

Equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación y reparar la tubería dañada. Además, algunas personas que se encontraban dentro de un centro comercial quedaron varadas debido a la inundación.

El gobierno de la alcaldía Iztapalapa y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informaron que se habilitaron albergues para atender a los vecinos que lo requieran, también se activó el seguro de la Ciudad de México del que se dispone para casos como estos.

La tubería que se fracturó es la que abastece al tanque del Cerro de la Estrella, con capacidad de 100 mil metros cúbicos y el cual distribuye el agua para 60 por ciento de la alcaldía, por lo que se pidió a la población solo realizar el consumo indispensable hasta que la situación quede controlada.

Las obras de reparación comenzarán hasta que el nivel del agua baje lo suficiente, cuando también se comenzará con la limpieza de las viviendas.

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