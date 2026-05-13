¡Como un río! Enorme fuga de agua se registra en Iztapalapa CDMX

Una mega fuga de agua que casi parecía un río se registró en la zona limítrofe entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, sobre la calle 5 de Mayo y Avenida Tláhuac, en la colonia Los Reyes Culhuacán en la Ciudad de México.

Mega fuga

Se supo que se reventó una tubería de gran tamaño, en ese momento el agua comenzó a salir con fuerza y terminó afectando casas y negocios cercanos.

Controlaron la fuga

Al sitio llegaron Bomberos, patrullas del sector, además de personal de distintas áreas de atención de emergencias y agua de la CDMX, quienes comenzaron las maniobras para controlar la situación. También arribaron otras unidades de apoyo y elementos de Protección Civil de la alcaldía.

La gente se quejó ya que en esas colonias padecen año con año falta de agua potable y señalaron que cómo era posible que se dejaran desperdiciar tantos miles de litros del vital líquido.

De acuerdo con los reportes en campo, la fuga provenía de un ducto de 48 pulgadas, por lo que las labores siguen en la zona mientras trabajadores al parecer ya contuvieron el enorme desperdicio de agua y evitaron más afectaciones.

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