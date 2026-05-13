Temporada de lluvias 2026 contará con sistema de monitoreo en tiempo real

La temporada de lluvias en la Ciudad de México será enfrentada este año con una nueva plataforma de monitoreo en tiempo real "Sysrem", que permitirá detectar inundaciones, coordinar brigadas y cerrar vialidades de manera preventiva para reducir riesgos a la población.

Se trata de uno de los ejes prioritarios del Operativo Tlaloque 2.0, que se puso en marcha para atender las precipitaciones de 2026, el cual, de acuerdo con la jefa de Gobierno Clara Brugada, “llega reforzado” con más personal, tecnología y capacidad operativa para enfrentar mayo y junio, considerados los de mayor intensidad de lluvias.

“Está reforzado tecnológicamente, con equipo, con más capacidad, con más personal y ya en los lugares claves”, afirmó.

Brugada destacó que, el presupuesto destinado a infraestructura hidráulica y acciones para mitigar inundaciones, pasó de mil 550 millones de pesos en 2025 a tres mil 360 millones de pesos este año.

Además, el número de trabajadores desplegados para atender emergencias pasó de dos mil 400 a tres mil 200 personas de distintas dependencias capitalinas.

Dicho personal está desplegado en brigadas en 56 puntos estratégicos de atención inmediata, conocidos como puntos Ehécatl, ubicados en zonas y vialidades identificadas con alto riesgo de inundación.

Foto: Especial

Monitoreo en tiempo real

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que este año se incorporó un Sistema de Monitoreo en Tiempo Real, que permite ubicar las emergencias y seguir en pantalla la localización exacta de los equipos Ehécatl.

En el centro de mando vemos los reportes de encharcamientos e inundaciones y, al mismo tiempo, la ubicación de nuestros equipos operativos”, señaló.

Indicó que esta herramienta permitirá coordinar acciones preventivas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), particularmente para realizar cierres viales antes de que las inundaciones afecten la movilidad.

Ellos van viendo dónde ocurren las incidencias y toman decisiones preventivas para hacer seccionamientos de vialidad si fuera el caso”, explicó.

La atención inicia con el monitoreo de lluvias, a través del radar meteorológico de la Segiagua, instalado en el Centro de Monitoreo, ubicado en el C-5, “que analiza en tiempo real, la intensidad, trayectoria y acumulación de lluvia en distintos puntos de la ciudad”.

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Con esta información, podemos anticipar posibles afectaciones y activar acciones preventivas antes de que los riesgos aumenten”.

Además, se cuenta con el apoyo de la red de cien 100 pluviómetros, la más grande operada por una Secretaría estatal, que permite monitorear con mayor precisión el comportamiento de las lluvias en toda la capital.

Y a partir de este monitoreo se envían brigadas Ehécatl, con equipos especializados, en puntos críticos, se realizan guardias permanentes, para tener oportunamente los reportes y responder lo ante posible las afectaciones”, detalló.

El secretario destacó que este año los puntos de atención inmediata cuentan con la cooperación de personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi), “que tomará medidas” para evitar afectaciones a la Red de Movilidad Integrada, antes y durante las precipitaciones.

Apoyo a automovilistas varados

En tanto, la SSC participa en estos puntos de intervención inmediata con 600 elementos, principalmente de la subsecretaría de Control de Tránsito, al mando del jefe Anubis, que estarán apoyados con 180 unidades y 17 grúas.

Durante la presentación del Operativo Tlaloque 2.0 el Jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, destacó que desde el Mando Central, instalado en el C-5, “se aterrizarán instrucciones estratégicas o preventivas, de acuerdo con la necesidad de cortes viales y otras adecuaciones al tránsito vehicular”, para evitar afectaciones a los automovilistas.

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Con el mapa que se tiene previamente de posibles encharcamientos, buscamos realizar los cortes de la manera más oportuna posible para que la gente no los enfrente y tengamos vehículos varados. Si fuera el caso, el tercer elemento con el que participamos es el retiro de esos vehículos por fallas mecánicas que pueden darse por niveles altos de agua o también por la descompostura de los motores a raíz de las lluvias”.

Además, se trabajará en el achique de agua, con el apoyo de 30 bombas portátiles.

Estas bombas están colocadas de manera estratégica en la ciudad para poder responder de manera inmediata a bajar los niveles de agua o realizar actividades de limpieza donde fuera necesario”, precisó Vázquez Camacho.

Obras e inversión reforzada

En materia de obras e inversión, José Mario Esparza destacó que se realizaron o están en curso, más de 318 obras hidráulicas, entre ellas la rehabilitación de colectores, plantas de bombeo, vasos reguladores y trabajos de desazolve.

De acuerdo con Esparza, casi 40 por ciento del presupuesto será destinado a colectores y redes de drenaje, mientras que 32 por ciento se dirigirá a plantas de bombeo y 14 a desazolve de cuerpos de agua y cauces superficiales.

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Se suma el mantenimiento o rehabilitación de 31 bajo puentes, 41 lumbreras, ríos y presas.

Con la maquinaria y personal de la Secretaría, eso es independiente de la obra pública contratada. Y se atendieron 11 estaciones de monitoreo en Xochimilco y 102 estaciones pluviométricas que también se les ha estado dando mantenimiento”.

Explicó que gran parte de las obras fueron concentradas en la zona oriente de la capital, debido a las condiciones topográficas y de hundimiento que dificultan el desalojo del agua.

Las obras se cargaron este año al oriente de la ciudad porque es donde más hay problemáticas. Son zonas más planas, con hundimientos que afectan la infraestructura y hacen que los colectores pierdan pendiente”, detalló.

A diferencia del poniente, donde el agua escurre de manera natural por gravedad, alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Venustiano Carranza dependen en gran medida de plantas de bombeo y vasos reguladores para desalojar las lluvias.

La jefa de Gobierno insistió en que con estas obras, la ciudad está preparada para enfrentar la temporada, que registrará las mayores precipitaciones lo que resta de mayo y durante junio, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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Estamos preparados ante eso, estamos atendiendo tanto problemas estructurales con las obras como eventos coyunturales, con todo el equipo para atender emergencias”.

Aseguró que se hacen inversiones “sin precedentes en el drenaje de la ciudad. Es más del doble, no solo del año pasado, sino de la inversión histórica que ha tenido la ciudad en drenaje año con año desde hace muchos años. Y si se puede el próximo año más más inversión, porque es un problema estructural que tenemos que ir atendiendo”.

El Operativo Tlaloque 2.0 contará además con la participación coordinada de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, Sedena, Guardia Nacional y autoridades del Estado de México para atender emergencias durante toda la temporada de lluvias.

*DRR*