Quieren que ruede el balón en Xochimilco

La alcaldía Xochimilco, dirigida por la alcaldesa Circe Camacho, florece poniéndose la camiseta mundialista presentando el programa Xochimilco Tesoro Mundial 2026, mostrando que está delegación está lista para recibir una experiencia global con orgullo y hospitalidad.

La demarcación se posiciona como un punto turístico clave y de tradición para el gran evento futbolístico, ofreciendo una experiencia cultural auténtica para los visitantes internacionales, combinando la pasión del deporte con sus raíces históricas.

Ciudad de México a 13 de mayo de 2026. La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó “Tesoro Mundial 2026” que tendrá diversas actividades en la demarcación. Foto: Alejandro Aguilar Alejandro Aguilar

Habrá presencia de personal de apoyo en 23 zonas prioritarias como en embarcaderos, mercados, sitos arqueológicos y museos.

Garantizarán limpieza en canales lacustres, instalación de 500 luminarias, bacheo, servicios sanitarios, así como reforestación de espacios públicos, comentó en conferencia Circe Camacho, alcaldesa en Xochimilco.

Ciudad de México a 13 de mayo de 2026. La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó “Tesoro Mundial 2026” que tendrá diversas actividades en la demarcación. Foto: Alejandro Aguilar Alejandro Aguilar

“Es importante que puedan conocer todos los protocolos, estamos desarrollando protocolo para todo lo que pudiera suceder a lo largo y ancho del Mundial, la Ciudad de México está esperando cinco millones de visitantes en la capital del país; pero pongamos que sólo una quinta parte de los visitantes que estarán en CDMX venga a Xochimilco, esto representa un millón de personas en nuestra demarcación”, explicó.

Ciudad de México a 13 de mayo de 2026. La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó “Tesoro Mundial 2026” que tendrá diversas actividades en la demarcación. Foto: Alejandro Aguilar Alejandro Aguilar

También tendrán controlados los accesos en el cruce de la Noria y la Mexico-Xochimilco, cruce de Muyuguarda, primer cuadro y mercados, además de las zonas de embarcaderos, pero también se van a ordenar los espacios de para los bicitaxis, para que cuenten con su tarjetón con fotografía, folio y tarifas autorizadas visibles.

Las autoridades anunciaron operativos para el retiro de obstáculos en Vialidades principales, la verificación mercantil en las trajineras y el impulso de campañas de concientización en el consumo del alcohol.

Ciudad de México a 13 de mayo de 2026. La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó “Tesoro Mundial 2026” que tendrá diversas actividades en la demarcación. Foto: Alejandro Aguilar Alejandro Aguilar

Desplegarán a 250 Guardianes del Turismo para brindar orientación e información, también distribuirán folletería oficial con precios y servicios autorizados.

Pero también se instalará un Fan Fest proyectando en pantallas partidos de futbol en pueblos y barrios de la alcaldía, se mostrarán los murales urbanos y se pondrá a disposición un camión itinerante que recorrerá clubes deportivos en los que se presentarán partidos de exhibición.

En cuanto a la seguridad, se tienen contemplados puestos de mando y módulos de atención con prevención de Primeros Auxilios, habiendo capacitado a tres mil personas para tal efecto.

Y en este mismo sentido, el estado de fuerza se compondrá de 125 elementos y 70 unidades de Seguridad Ciudadana, 120 elementos para el turismo, 78 de Protección Civil con 12 vehículos, y 13 paramédicos y siete médicos.

“Es por eso que nos estamos preparando para poder dar la mejor atención a todas y todos los turistas y que por supuesto estemos en coordinación con el sector turístico y en las mejores condiciones en cada una de nuestras calles”, sostuvo Camacho Bastida.

Finalmente, se presentó una aplicación digital con la Guía Turística Oficial de la Alcaldía Xochimilco, misma que proporcionará la posibilidad de reservar lugares en embarcaderos, sitios turísticos y los precios oficiales, con el fin de evitar engaños o abusos.

En esa plataforma también se podrán localizar mapas, lugares emblemáticos y toda la información turística necesaria para moverse libremente y seguro dentro de todo su territorio.