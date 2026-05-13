Javier López presume eficiencia policíaca en Álvaro Obregón

Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, expresó que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este año la demarcación se ha posicionado como la número uno en eficiencia policiaca y con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, es la segunda en reducción de delitos de alto impacto, con casi 30 por ciento.

En la comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, detalló que esto lo han logrado debido a la estrategia Seguridad 360, que se ha concentrado en capacitar a la policía, coordinarla mejor, así como realizar la inversión para contar con 150 patrullas en buenas condiciones.

Debido a esta estrategia, en el último año se logró una reducción de 36.36 por ciento en robo de vehículo con violencia; de 23.88 por ciento en el delito de violación; del 33 por ciento en robo de accesorios de automóvil; 47por ciento en robo a automovilistas y de 26 por ciento en homicidio doloso.

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Sobre el programa “Gobernar de Noche”, explicó que surgió porque “tenemos una alcaldía que demanda atención las 24 horas, la presencia de las diferentes direcciones de gobierno, da mucho gusto ver que está comenzando a ser replicado en otras alcaldías”.

Avanza iluminación

En cuanto a la iluminación de la alcaldía, destacó que en los 18 meses que lleva su administración, han instalado 10 mil 536 luminarias, contra las 11 mil que se instalaron en toda la administración pasada.

La iluminación es fundamental, pues la seguridad nocturna es clave y esto se logra a través de la innovación. Este año estaremos implementando, con base en el programa y la coordinación que tenemos con nuestra jefa de Gobierno, 80 kilómetros de senderos seguros”.

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Limpieza de barrancas

Sobre las lluvias de los dos últimos días, el alcalde López Casarín afirmó que ya no se les pueden llamar atípicas porque “son las condiciones en las que se estará comportando el medio ambiente”, debido al cambio climático y otros elementos, detalló que desde el inicio su administración priorizó la limpieza de barrancas, para reducir inundaciones.

El programa Vigilantes de la Barranca “nos llevó a darnos cuenta que uno de los grandes problemas que impacta, desde las barrancas a toda la Ciudad de México, es la cantidad de residuos sólidos que de manera clandestina o de manera irresponsable son vertidos en las barrancas” y trabajan en colaboración con los vecinos, en la limpieza de barrancas y en la cultura de la prevención de desastres naturales.

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Apoyo al deporte

En cuanto al bienestar de la ciudadanía y apoyo al deporte, López Casarín destacó que el deporte “nos enseña que hay reglas, a ser empáticos, a ser respetuosos y nos da con disciplina una preparación constante”.

Recordó que en colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) integraron 29 equipos deportivos que representan a Álvaro Obregón, invirtieron en espacios públicos, gimnasios, canchas, deportistas y han obtenido 122 medallas en distintas disciplinas éste año.

Álvaro Obregón se está convirtiendo en un referente importante de qué sucede cuando el gobierno decide involucrarse con políticas reales en fortalecimiento de nuestra sociedad a través del deporte”, dijo al referirse al programa Semillero de Campeones.

*DRR*