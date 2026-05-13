Fuga de gas provoca el desalojo de alumnos de secundaria en CDMX

Una fuga de gas provocó el desalojo de la Escuela Secundaria Técnica Número 6 “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en la calle Enrico Martínez número 25, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El incidente ocurrió en un tanque doméstico localizado en la zona de cocina del plantel, lo que generó una fuerte movilización de equipos de emergencia.

Fuga de gas en escuela Ricardo Vitela

Al llegar al lugar, elementos de Protección Civil de la alcaldía aplicaron los protocolos de seguridad y realizaron el desalojo preventivo de los alumnos, quienes fueron resguardados en un espacio público ubicado a una calle de distancia de la escuela.

La fuga fue controlada rápidamente y, como medida preventiva, las actividades escolares fueron suspendidas. Posteriormente, las y los estudiantes fueron entregados a sus madres y padres por parte de las autoridades educativas. El plantel informó que el regreso a clases será comunicado más adelante por los directivos de la secundaria.

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