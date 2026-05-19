Lotería Nacional dedica su Sorteo Mayor 4013 al aniversario 70 de la Torre Latino

“Hablar de la Lotería Nacional es hablar de historia, de sueños, de esperanza y de millones de historias mexicanas, y de alguna manera la Torre Latinoamericana comparte ese mismo significado para muchas personas. La Torre cumplió 70 años el pasado 30 de abril, siendo testigo del crecimiento y transformación de la Ciudad de México y de generaciones completas que han encontrado en la Torre un símbolo de identidad”, expresó Guillermo Murillo, líder de marketing del Mirador, durante la develación del billete de la Lotería Nacional conmemorativo de la Torre Latinoamericana.

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Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló: “Sin duda hay lugares que dejan de pertenecer a una ciudad para convertirse en símbolo de todo un país, y la Torre Latinoamericana es eso: un icono que durante 70 años ha acompañado el pulso de la Ciudad de México y que, generación tras generación, se convirtió en sinónimo de grandeza y orgullo nacional.

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“La Lotería Nacional, a lo largo de más de dos siglos y medio, no solamente ha celebrado sorteos, sino que también ha visibilizado las causas, los símbolos y los momentos que forman parte de nuestra identidad nacional.

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“Hablar de la Torre Latino no solo es hablar de acero, cristal e ingeniería; es hablar de generaciones enteras que crecieron mirándola como punto de encuentro y como símbolo de que, incluso en medio de la incertidumbre, México siempre encuentra la manera de mantenerse en pie”.

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Guillermo Murillo dijo: “La Torre Latino ha soportado los terremotos que han impactado a nuestra ciudad y ha resistido el paso del tiempo, transformaciones urbanas y generaciones enteras, manteniéndose firme como un símbolo de innovación, fortaleza y orgullo mexicano. Hoy, verla plasmada en este billete del Sorteo Mayor nos llena de emoción porque significa que millones de personas en todo México podrán tener en sus manos una parte de esta historia.

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“En estos 70 años de la Torre Latino, desde que existe este rascacielos, han pasado más de 3 mil Sorteos Mayores que han llevado ilusión y esperanza a los hogares mexicanos. Hoy, orgullosamente, la Torre Latino vuelve a formar parte de esta tradición nacional en la imagen del Sorteo Mayor número 4013.

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“Este momento también es un reconocimiento para todas las personas que han hecho posible la historia de esta torre durante 70 años. Hoy estamos renovando experiencias e impulsando nuevas propuestas turísticas, culturales y gastronómicas, trabajando todos los días para que siga siendo el lugar más emblemático, visitado y querido de México. Seguirá siendo un símbolo vivo de nuestro México”, expresó.

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Para este Sorteo Mayor 4013, que se llevará a cabo el próximo 26 de mayo de 2026, se contará con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y se emitieron 3 millones 600 mil cachitos que recorrerán todo el país llevando consigo la imagen de uno de los grandes iconos de México.