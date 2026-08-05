En CDMX no hay espacio para redes de despojo ni carteles inmobiliarios: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que en la capital del país no se descansará hasta terminar con quienes pretendan convertir el patrimonio de las familias en un negocio criminal.

Informó que en los próximos días presentará un programa de regularización de inmuebles en la capital del país y, de esta manera, asegurar que los propietarios tengan certeza jurídica sobre su patrimonio.

En conferencia de prensa, en la que se informó sobre las acciones para fortalecer la estrategia para combatir despojos en la capital, la mandataria capitalina aseguró que la mejor herramienta para prevenir este delito es tener toda la documentación en regla, por lo que su administración trabaja para atender a las familias y prevenir este delito.

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En la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios. Frente al despojo, este gobierno actuará con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza de las instituciones”, afirmó.

Por lo anterior, adelantó que su gobierno presentará los detalles de un programa de regularización, ya que, lamentó, existen muchos predios e, incluso, unidades habitacionales completas que no tienen escrituras.

Señaló que este programa forma parte de una serie de nuevas acciones para fortalecer la estrategia contra el despojo, al igual que un programa de registro notarial, de escrituración y de sucesión de la propiedad.

Asimismo, señaló que cuando se cuentan con documentos claros y actualizados es mucho más difícil que terceros se intenten apropiar de ellas.

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Reiteró que este programa brindará certeza jurídica a las familias y adelantó que se emprenderá el plan más grande de regularización en la Ciudad de México.

Asimismo, informó sobre la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que contará con personal especializado que brindará atención personalizada, además que un día a la semana, el equipo de abogados saldrá al Zócalo capitalino a asesorar a la población.