Presentan cartilla para prevenir despojos en CDMX

La consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, presentó la “cartilla de prevención” para brindar herramientas y conocimientos a la población y evitar que sean víctimas de despojo.

Esta cartilla contempla la impartición de talleres, cursos y pláticas, así como difusión de información y el objetivo es fortalecer las capacidades de la población para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de riesgo de despojo de sus inmuebles.

La información, de acuerdo con la funcionaria, no solo se enfocará en la explicación de los factores de riesgo, como viviendas irregulares, sino que también se alertará sobre el modus operandi de redes de despojo y las rutas jurídicas para combatirlos.