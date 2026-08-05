Buscarán restituir inmuebles despojados en CDMX en máximo 15 días

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una serie de acciones para fortalecer la estrategia para prevenir, combatir y atender casos de despojos, con la cual se busca restituir inmuebles en un periodo máximo de 15 días y judicializar cada caso en 30 días, con ello se dará certeza jurídica a los propietarios.

En conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Bertha Alcalde Luján, presentó el mecanismo de denuncia contra despojo que ya se implementa en la capital del país, que contempla agilizar plazos para restituir inmuebles con alerta de despojo.

Los plazos que nos estamos estableciendo, son de 15 días para lograr el aseguramiento y la restitución del inmueble, después de que se hace una denuncia y de 30 días, para poder judicializar”, explicó Alcalde Luján

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Para lograr estos periodos de acción, se crearán nuevas unidades al interior de la fiscalía, como la Unidad de Análisis Criminal, que generará inteligencia y sistematizará la información de las carpetas existentes para detectar patrones delictivos.

Para complementar la atención, también se creará la Agencia de Judicialización Rápida y la de Investigación Estratégica. De esta manera, se agilizarán los procesos existentes, se garantizará la judicialización en 30 días y se investigarán casos seriales y redes criminales.

Delito no incrementa, pero tampoco se reduce

Además, la fiscal capitalina señaló que el delito de despojo no se ha incrementado en los últimos 10 años. Sin embargo, tampoco se ha observado una reducción, detalló que el promedio de denuncias diarias por este tipo de hechos se mantiene entre nueve y 10.

Señaló que desde que el Gabinete Contra los Despojos comenzó a sesionar, se han atendido mil 32 casos. Sin embargo, solo 388 se trataron de posibles despojos, por lo que se han realizado 317 acciones; 185 de restitución, 84 aseguramientos, así como 48 acciones distintas contra este delito.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

En su participación, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, hizo un llamado a la población a denunciar actividades o acciones que pudieran constituir un hecho de despojo e informó que en lo que va del año se han detenido a 46 personas por este delito.

Reiteró que se continuará con acciones contundentes contra este delito, con respuestas inmediatas y acciones eficaces.