Trata de personas se incrementó 5% durante el Mundial

Durante los días del Mundial de Futbol, se registró un incremento de cinco por ciento en las víctimas de trata de personas respecto a las mismas fechas del 2025, así lo expresó Gabriela González, directora general de atención ciudadana del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México.

Después de la presentación del Sexto Reporte de Trata de Personas, la consejera Clara Luz Álvarez, detalló a Excélsior que aunque en los días del Mundial recibieron 685 llamadas denunciando casos de trata, "solo 207 casos fueron realmente de trata", el resto, es decir 478 llamadas de denuncia, se referían a otros delitos de carácter sexual o patrimonial.

En la presentación del informe, Gabriela González expresó que fueron 70 las víctimas de trata rescatadas durante el Mundial de futbol; se abrieron 48 carpetas de investigación y 230 personas que estaban en situaciones de vulnerabilidad fueron puestas a salvo.

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Detalló además que hubo un incremento del 46 por ciento de víctimas de trata de nacionalidad mexicana durante el mundial, respecto al mismo periodo del 2025.

González explicó que aunque hubo un incremento del 60 por ciento en el número de llamadas de denuncia de delitos de trata, en los días del Mundial respecto a las mismas fechas del 2025, de las 685 llamadas para denunciar, sólo 207 eran realmente casos de trata, el resto se referían a otros delitos.