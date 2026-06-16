Clara Brugada refuerza el Fan Fest del Zócalo; van contra robo de celulares

Luego de los empujones, aglomeraciones y dificultades registradas durante la jornada inaugural del Fan Fest en el Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció que será necesario reforzar las medidas de protección civil para garantizar un ingreso más ordenado de los aficionados que acuden a presenciar los partidos del Mundial.

La mandataria capitalina señaló que, tras la experiencia del primer encuentro, en el que miles de personas comenzaron a formarse desde las 4 o 6 de la madrugada del 11 de junio para ingresar a la Plaza de la Constitución, se determinó fortalecer los mecanismos de control y ampliar las alternativas para que los asistentes puedan seguir los encuentros sin concentrarse únicamente en el Zócalo.

Por ello, anunció la instalación de 12 pantallas gigantes en calles del primer cuadro de la ciudad, entre ellas 20 de Noviembre, Pino Suárez, Cinco de Mayo, Madero y avenida Juárez, con el objetivo de que los aficionados puedan observar los partidos una vez que se alcance el aforo máximo permitido en el Fan Fest.

Explicó que la estrategia replica la utilizada durante el concierto masivo de Shakira en el Zócalo, cuando la colocación de pantallas permitió distribuir a más de 400 mil asistentes y evitar riesgos derivados de la concentración de personas.

“Estamos colocando las pantallas suficientes para que la población, cuando ya se alcance el número permitido aquí en el Zócalo, pueda ubicarse en distintas calles y seguir disfrutando del partido. Con ello buscamos garantizar que no haya una concentración superior a la capacidad que podemos recibir”, señaló.

Clara Brugada destacó que, hasta el momento, el Fan Fest capitalino ha recibido a más de 412 mil personas, cifra que, aseguró, coloca a la Ciudad de México como la sede mundialista con mayor afluencia y ambiente entre las 16 ciudades anfitrionas del torneo.

La capital ha logrado integrar la experiencia mundialista no solo en el Estadio Ciudad de México y el Zócalo, sino también mediante los 18 Festivales Futboleros instalados en diversas alcaldías, aseveró.

“Nos propusimos que la Ciudad de México fuera la mejor sede del Mundial y lo estamos logrando. Lo que sucede aquí en el Zócalo, en el estadio y en los festivales futboleros a lo largo de toda la ciudad nos está convirtiendo en una de las sedes más exitosas del torneo”, sostuvo.

Despliegan en Fan Fest del Zócalo a 200 policías para evitar robo de celulares

En paralelo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que más de 200 elementos de la corporación fueron desplegados en el Zócalo para prevenir el robo de teléfonos celulares durante las actividades del Fan Fest.

Detalló que el dispositivo de vigilancia ha permitido la detención de 11 personas presuntamente relacionadas con este delito.

A su vez, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que existen 92 carpetas de investigación abiertas por robo de teléfonos celulares, delito que se ha convertido en el de mayor incidencia durante las actividades relacionadas con el Mundial.

La fiscal recordó que la dependencia publica de manera periódica en sus redes sociales fotografías de equipos recuperados y los procedimientos que deben seguir sus propietarios para acreditar la posesión y recuperarlos.