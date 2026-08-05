Rescatan a hombre de linchamiento tras ser acusado de acoso a menor

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 34 años, luego de que fuera señalado por presuntamente acosar a una niña de cinco años en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte policial, el Centro de Comando y Control (C2) Norte emitió una alerta por una detención ciudadana, por lo que oficiales del Sector Tlacotal acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los policías observaron que un grupo de personas golpeaba a un hombre, por lo que intervinieron para salvaguardar su integridad física y controlar la situación.

En el sitio, José Mondragón Galicia, de 38 años, señaló que momentos antes el sujeto presuntamente había realizado insinuaciones y enviado besos a su hija, una menor de cinco años identificada con las iniciales R.A.

A petición del denunciante, los uniformados detuvieron al señalado, quien se identificó como Víctor Rodríguez Hernández, de 34 años.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica e integrar las investigaciones para esclarecer los hechos.