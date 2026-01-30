Semana de las Artes llega a Magdalena Contreras con distintas propuestas

Del 6 al 8 de febrero, la alcaldía Magdalena Contreras se convertirá en un punto de encuentro para la creación y el diálogo artístico, con la realización de la Semana de las Artes 2026, un encuentro cultural que busca abrir espacios a nuevas miradas, lenguajes y expresiones, al tiempo que fortalece la identidad y la vida comunitaria en la demarcación.

Con actividades gratuitas y una programación variada, el festival ocupará diversos espacios, como el Foro Cultural “El Águila” y el Cine Víctor Manuel Mendoza, donde el público podrá acercarse a propuestas de cine, danza, performance, conversatorios, pasarela de moda, concurso de freestyle y venta de artesanías, informaron autoridades de la alcaldía.

La apuesta, es consolidar a Magdalena Conteras como un referente de la cultura contemporánea en la Ciudad de México, con una oferta que dialogue tanto con lo local como con las nuevas tendencias artísticas, señalaron los organizadores.

Espacio para artistas emergentes

La jornada inaugural está programada para el viernes 6 de febrero a las 16:00 horas en la galería del Foro Cultural “El Águila”, con la apertura de la exposición colectiva “La ciudad nunca fue nuestra”.

La muestra, que permanecerá hasta el 27 de febrero, reúne a artistas mexicanos emergentes, como Niño del Río, Antal Leyva, Laura Flores, Lorenzo Aguirre y Eitan Frías, entre otros que, a través de pintura, fotografía y collage, reflexionan sobre la descentralización cultural, memoria artística y las identidades que se construyen desde las periferias urbanas.

La inauguración incluirá un DJ set a cargo de Bruja Prieta y performances de Benzoato de Sodio y Hurakana Selma Ce.

En el Cine Víctor Manuel Mendoza, la programación incluirá la proyección de la película de terror Cosa Rara, seguida del performance de la artista Gotoxyc y el conversatorio “La animación como herramienta de memoria, identidad e historia”.

Foto: Especial

Para el 7 de febrero está prevista la Muestra Fílmica de la UNAM, así como el conversatorio de la Red Nacional de Arte con Mónica Ruíz, titulado “El cine es político: la creación y producción como formas de disputa”.

Ese mismo día, a las 17:00 horas, la pérgola del Foro Cultural será escenario del performance interdisciplinario “Aquí no llega el museo”, una propuesta que cruza moda, música y danza.

Uso del espacio público

Las actividades concluirán el domingo 8 de febrero con un concurso de freestyle y la presentación musical de Victoria Emergente, en una jornada que busca dar voz a expresiones juveniles y urbanas.

Tanto el Foro Cultural “El Águila”, ubicado en Camino Real de Contreras 27, colonia La Concepción, como el Cine Víctor Manuel Mendoza, en Fortín 5, Barranca Seca, reafirman con esta semana cultural su vocación como espacios públicos dedicados a la creación, la reflexión social y el diálogo cultural La Magdalena Contreras, precisaron las autoridades en comunicado.

*DRR*